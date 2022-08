Beach Tennis: a Torregrande fase Regionale Serie C 

EOLO BEACH TENNIS, IL 27 E IL 28 AGOSTO

TORNA LA “VINI CONTINI CUP”, LA FASE REGIONALE SERIE C

LE SQUADRE SARDE IN CERCA DEL BIGLIETTO NAZIONALE

Marina di Torre Grande – Sabato 27 e domenica 28 agosto i campi dell’Eolo Beach Tennis ospiteranno nuovamente la “Vini Contini Cup”:

per il 2022, sarà caratterizzato dalla fase regionale- serie C durante il quale tutte le associazioni sarde schiereranno in campo le atlete e gli atleti per cercare di strappare i biglietti validi per la fase nazionale Serie C che si svolgerà in autunno presumibilmente a Faenza.

Saranno circa 100 gli atleti e le atlete che si daranno battaglia sulla spiaggia di Torre Grande impegnati nei doppi maschili, femminili e misto, 16 squadre al momento quelle registrate, Eolo Beach Tennis si presenterà con ben 7 formazioni.

“E’ un appuntamento fondamentale per tutte le associazioni sarde-

spiega Diego Fratini, responsabile di Eolo Beach Tennis-

nel weekend prossimo si deciderà chi andrà a rappresentare la Sardegna nella fase nazionale. Ovviamente l’obiettivo di Eolo è quello di provare a vincere come gli anni scorsi”.

“Grande sforzo organizzativo dello staff di Eolo sapientemente guidato da Diego Fratini e un plauso a tutti gli atleti ed atlete per lo straordinario impegno dimostrato in questa stagione e i prestigiosi risultati ottenuti-

commenta il presidente dell’ASD Eolo Beach Sports Sebastiano Cau.

Un ringraziamento particolare al Comune di Oristano e all’Assessorato allo Sport per il puntuale patrocinio della manifestazione e a tutte le Aziende sponsor che rendono possibili eventi di questa importanza.”