Bagnaia vince anche a Silverstone, Quartararo solo ottavo

SILVERSTONE (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Francesco Bagnaia vince il Gran Premio di Gran Bretagna di MotoGP. Dopo il trionfo in Olanda prima della pausa estiva, il pilota italiano di Ducati si impone nella dodicesima prova del Mondiale sul tracciato di Silverstone resistendo agli attacchi di Maverick Vinales (Aprilia) negli ultimi due giri. Completa il podio l’altra Ducati ufficiale dell’australiano Jack Miller. Bagnaia accorcia dunque in classifica piloti sul leader Fabio Quartararo (Yamaha), ottavo, e su Aleix Espargaro (Aprilia), nono, che limita i danni dopo il brutto incidente di sabato. Splendido quarto posto per Enea Bastianini davanti all’altra Ducati di Jorge Martin, decimo posto per Marco Bezzecchi. Il poleman Johann Zarco (Ducati Pramac) è invece scivolato nel corso del quinto giro mentre era al comando della gara.

“Questa è la mia vittoria migliore – ha esultato Bagnaia – Non è mai semplice, abbiamo sofferto. Per tutto il weekend abbiamo avuto problemi con l’aderenza del posteriore. Oggi abbiamo fatto un passo avanti usando la gomma dura, poi mancava qualcosa che abbiamo trovato in gara”. “Ho spinto al massimo per tutta la gara, in partenza non riuscivo a usare il congegno posteriore ma avevo un buon ritmo e sono riuscito a rimontare velocemente – ha osservato Vinales – Sono molto contento, l’Aprilia sta lavorando alla grande e stiamo andando bene. I risultati stanno arrivando, passo dopo passo siamo sempre più forti: questa è la strada”.

