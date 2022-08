Autofficina abusiva e lavoro in nero a Monserrato, 40enne nei guai

Autofficina abusiva scovata ieri a Monserrato. A coordinare l’operazione i carabinieri della locale Stazione, in collaborazione coi colleghi del Nucleo CC Ispettorato del Lavoro di Cagliari. Gli agenti hanno condotto un’ispezione all’interno di una autofficina nella cittadina, e scoperto varie pratiche illegali, anche gravi.

Hanno perciò sanzionato e deferito il proprietario, un 40enne del luogo, per furto aggravato, ricettazione, norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. L’uomo non era né in possesso di una partita IVA né di una regolare iscrizione alla camera di commercio o all’albo delle imprese artigiane.

Nonostante ciò conduceva da diversi anni, in maniera del tutto abusiva, la professione di meccanico e carrozziere, essendo privo dei requisiti necessari.

Inoltre l’uomo aveva allacciato abusivamente l’autofficina alla rete idrica, aveva in riparazione un veicolo di proprietà di un istituto di vigilanza che è risultato essere di provenienza furtiva, come denunciato dalla “Nuova Sicurvis Srl”, l’11 giugno scorso presso la Stazione di Sant’Avendrace. E’ risultato anche violare le norme relative alla gestione dei rifiuti speciali.

In ultimo è emerso che mandava avanti l’esercizio con due lavoratori irregolari e, a tal proposito, gli è stata erogata una sanzione pecuniaria di 5.600 €.