Consorzio Costa Smeralda e Siportal annunciano l’attivazione della fibra ottica a Porto Cervo

Attivazione fibra ottica a Porto Cervo

COSTA SMERALDA: LA RETE IN FIBRA OTTICA FTTH PIENAMENTE OPERATIVA, IN OCCASIONE DEL 60° “COMPLEANNO” DELLA DESTINAZIONE

In soli 2 mesi realizzata la prima parte dell’infrastrutturazione digitale prevista per tutta la Costa Smeralda

Porto Cervo, 10 agosto 2022 – È un’estate all’insegna dell’innovazione tecnologica, quella che ci si appresta a trascorrere in Costa Smeralda, dove il jet set rinnova l’appuntamento con alcuni dei luoghi più suggestivi e spettacolari al mondo.

La nuova Rete in Fibra Ottica pura di SIPORTAL, l’unica in tecnologia FTTH (fiber to the home), che garantisce le migliori performance di connessione ad Internet, è infatti operativa a pieno regime, avendo superato i più stringenti test tecnici a cui è stata sottoposta, prima del rilascio ufficiale dei servizi.

Bellezze naturali e tecnologia costituiscono adesso un connubio indissolubile per queste zone, dal momento che il turismo d’élite che popola le estati della Gallura non può rinunciare al benessere tecnologico delle comunicazioni su Internet che solo la Fibra riesce a garantire.

“La nostra Rete primaria –

dichiara Francesco Saluta, CEO di SIPORTAL –

che si snoda per oltre 6 Km, da Porto Cervo, sede del nostro POP (point of presence), fino a Liscia di Vacca, avendo già attraversato la Marina e predisposto lo stacco per Capo Ferro e Cala del Faro, costituisce solo la prima parte dell’infrastruttura che abbiamo progettato per la Costa Smeralda.

Alla ripresa delle attività, ferme per la pausa agostana, procederemo con l’ampliamento della Rete dalla collina di Pantogia a Cala di Volpe, passando per il Pevero e da La Celvia all’incantevole Romazzino, attraversando Capriccioli.

Come promesso, abbiamo cominciato ad erogare i primi servizi entro la stagione estiva 2022, consentendo ad aziende e professionisti di beneficiare fin da subito dei Voucher governativi e fruire pertanto del miglior servizio Internet in totale gratuità, grazie ai fondi stanziati dal MISE;

al contempo abbiamo permesso ai cittadini e a tutti coloro che nei mesi caldi dell’anno, spostano la propria residenza in questi luoghi da sogno, di dare continuità alle proprie attività, lavorative o di svago, senza accusare alcun disagio digitale”.

Quest’anno la Costa Smeralda festeggia 60 anni dalla sua nascita:

un modello unico e probabilmente irripetibile, nato dal sogno del Principe Aga Khan che ha dato vita ad un intramontabile mito turistico.

“Nel contesto della strategia di digitalizzazione della destinazione –

dichiara Mario Ferraro, Vicepresidente Consorzio Costa Smeralda –

la realizzazione, in un lasso di tempo molto rapido e breve, della Fibra Ottica FTTH è un passo importante, che consolida gli standard di eccellenza che il nostro Consorzio persegue in tutti gli ambiti di interesse.

La nostra destinazione, che celebra quest’anno i suoi 60 anni di storia, guarda a una Costa sempre più smart, sostenibile e innovativa anche per le generazioni dei viaggiatori di domani, per continuare a essere un punto di riferimento del turismo internazionale a cinque stelle, mantenendo il mito della Costa Smeralda tra le più esclusive mete turistiche mondiali.”

Tra i primi a credere nel “progetto Fibra” di SIPORTAL, Gianni Costi, autorevole amministratore di condomìni in Costa Smeralda, che ha messo a disposizione tutto il suo staff, in particolar modo i manutentori, afferma:

“Sono felicissimo di poter finalmente soddisfare la domanda che durante gli anni passati mi veniva continuamente riproposta;

grazie a SIPORTAL i condomìni da me amministrati possono finalmente contare su un servizio di connettività d’eccellenza, a cui non si riesce a rinunciare nemmeno durante le ferie estive.

Adesso che la Fibra è disponibile in Costa Smeralda, potremo competere ai massimi livelli mondiali anche dal punto di vista della tecnologia digitale”.

Tutta la Rete in Fibra, che attraversa le varie località, è stata realizzata totalmente a carico di SIPORTAL, senza alcun costo a carico del Consorzio;

i lavori per la sua esecuzione sono stati eseguiti riutilizzando, le parti di infrastrutture di rete già esistenti, riducendo pertanto al minimo i disagi per i cittadini e, soprattutto, l’impatto ambientale degli interventi necessari al cablaggio del territorio.

Anche i luxury shopping village, come Promenade du Port, o i grandi residence che ospitano centinaia di turisti, come il Condominio Villaggio Porto Cervo o il Condominio Castelcervo, beneficiano già delle performance della Fibra FTTH di SIPORTAL:

il benessere tecnologico è al servizio del turismo elitario.

Alla ripresa delle attività, anche tutti gli altri condomini e le varie lottizzazioni presenti sul territorio verranno connessi alla rete in fibra di Siportal, assicurando a tutti i residenti del Consorzio il “benessere tecnologico” che meritano.