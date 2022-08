Aspettando Ferragosto: la magia del Teatro nei piccoli centri della Sardegna

Da oggi, 11 agosto, fino alla serata di Ferragosto, è previsto un susseguirsi di appuntamenti targati Compagnia Teatrale I Barbariciridicoli: porterà in scena spettacoli in tutta l’Isola, specialmente nei piccoli centri, con il contributo della Regione Sardegna, della Fondazione di Sardegna e dei diversi Municipi ospitanti

Si parte stasera a Seulo, in piazza Genneria. In programma, alle 21.30, “Riuscirà Totoni braghetta ad avere un erede dalla signorina Vera Passera?” con Mattea Cherubini, Letizia Marras e Sebastiano Mastino. Lo spettacolo, bilingue, affronta il tema della transizione di genere attraverso le vicende del già conosciuto Totoni Braghetta, protagonista in Sa Tzuccada e su Fumu, e l’avvenente Vera Passera.

Domani, 12 agosto, è invece previsto un doppio appuntamento: la compagnia dei Barbariciridicoli si sposta ad Esterzili, all’interno della sagra “de sas coccoeddas”: a partire dalle 17.00, per le vie del centro urbano, ci saranno le spassose comari di “Comare Vardetta &co“.

Sempre domani, in questo caso a Sennariolo (in piazza Rimembranza), si terrà un nuovo appuntamento targato “Sennariolo Teatro“, rassegna inserita all’interno del Sardigna Teatro Festival. Sul palco del Comune della Planargia salirà la Compagnia Effimero Meraviglioso che si esibirà con “Volevo vedere il cielo“.

Il giorno successivo – sabato 13 – tappa ad Austis con Isteddas de Teatru (in piazza Corroga a partire dalle 21.30). Saranno gli Intrepidi Monelli con “Ridi che ti passa” a chiudere la rassegna (inserita all’interno del circuito dei Barbariciridicoli denominato Sardigna Teatro Festival).

Appuntamento infine ad Ardauli, il 15 agosto alle 21.30 nel piazzale Belvedere, dove i Barbariciridicoli porteranno in scena un cavallo di battaglia della Compagnia: Skabaretch.

Al termine di ciascuno di questi spettacoli – il cui ingresso è gratuito – sarà possibile prendere parte al momento “Gli artisti si raccontano“: gli attori risponderanno a tutte le domande del pubblico, avvicinando ancora di più gli spettatori al mondo del Teatro.

Potrebbe interessarti anche: La comicità di Skabaretch sbarca a Livorno e a Capoliveri