Asl 1 Sassari: vaccinazioni, appuntamento Bono 

Sassari, 04 agosto 2022 – Sono stati oltre 340 i vaccini effettuati ieri a Bono nell’ambito della campagna di somministrazione della quarta dose del vaccino anti-Sars-Cov2 e che ha interessato la popolazione di Anela, Bono, Bottida, Burgos, Esporlatu, Illorai.

Nel Poliambulatorio di via San Francesco a Bono, alla presenza del sindaco Michele Solinas, del personale delle Usca e dei volontari, coordinati da Servizio di Igiene e sanità pubblica della Asl 1 di Sassari, nella giornata di ieri sono stati vaccinati i cittadini del Goceano che avevano risposto agli appelli delle amministrazioni comunali e dell’azienda sanitaria.

Nei prossimi giorni si continua con la programmazione anche negli altri comuni del nord ovest della Sardegna che hanno chiesto la vaccinazione: le amministrazioni comunali si dovranno occupare di raccogliere le adesioni della popolazione e il personale della Asl di Sassari garantirà il servizio sul territorio.

I CENTRI VACCINALI

Sassari – Rizzeddu

Palazzina Q – Ingresso da via Rockefeller – dal cancello dell’ARPAS – lato Carabinieri

– dal lunedì al venerdì, ore 09.00 – 19.00

Prenotazione obbligatoria ***

Visto il calo di prenotazioni (la struttura e’ pronta ad effettuare 700 vaccini al giorno e si registra invece una media giornaliera di 200 inoculazioni), dalle ore 14.00, tutti i residenti nella provincia, in particolare se soggetti fragili, possono avvicinarsi alla vaccinazione anche senza prenotazione.

Alghero – presso il Servizio di Igiene Pubblica, via Paoli, n. 32

– dal lunedì al venerdì, dalle ore 14.00 alle ore 18.00

Prenotazione obbligatoria ***

Ozieri – presso Laboratorio analisi dell’ospedale “Segni”

giovedì e venerdì, dalle ore 15. 30 alle 17.30

Prenotazione obbligatoria ***

*** Prenotarsi è facile ed è possibile farlo in modi diversi:

– online, per chi può farlo collegandosi a Internet

– per telefono tramite call center – Numero verde 800 009 966

– presso gli Uffici postali

– tramite il portalettere (postino).

Prenotazione online

link diretto: https://prenotazioni.vaccinicovid.gov.it



Prenotazione tramite Call center

È possibile chiamare il Call center di Poste Italiane 800 009 966, attivo tutti i giorni dalle ore 08:00 alle 20:00

Prenotazione presso gli sportelli Postamat

Presso gli sportelli ATM degli uffici postali. Non è necessario essere clienti di Poste Italiane. Serve la tessera sanitaria. Il sistema richiederà il numero di cellulare, per ricevere un codice via SMS, che sarà utile alla procedura di prenotazione allo sportello.

Tramite i Portalettere

Il Postino può supportare l’utente nella procedura di prenotazione. Il Postino chiederà il numero di cellulare e il codice fiscale del cittadino che desidera effettuare la prenotazione e rilascerà una ricevuta cartacea come promemoria. Il servizio è gratuito e solo i portalettere di Poste Italiane sono abilitati a farlo.