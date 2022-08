Arrestato un pregiudicato di Lotzorai per spaccio di marijuana

L’arresto è il frutto di numerose perquisizioni – svolte insieme ai militari della Stazione di Baunei- volte a reprimere lo spaccio di sostanze stupefacente, soprattutto tra i giovani, e con esito positivo.

L’attrezzatura e l’erba erano nascoste in un nascondiglio dell’abitazione. L’uomo terminate le formalità di rito, su disposizione dell’A.G., è stato condotto agli arresti domiciliari, in attesa del giudizio per direttissima.