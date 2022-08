Aperte le iscrizioni al Sotto Gamba Game 2022

Pari opportunità per tutti a Riva degli Etruschi dal 16 al 18 Settembre

San Vincenzo (Livorno), 2 agosto 2022. Tutto è pronto per il Sotto Gamba Game, organizzato da Toscana Disabili Sport e Tutun Club Sport e Servizi con il supporto all’accoglienza della Onlus Handy Superabile e della Proloco San Vincenzo. La kermesse sportiva si svolgerà da venerdì 16 a domenica 18 settembre nella splendida cornice di Riva degli Etruschi a San Vincenzo (Livorno). Come ogni anno l’evento sarà di libero accesso mettendo inoltre a disposizione venti camere gratuite per il soggiorno. Volto al superamento dei pregiudizi ideologici, emotivi e psicologici, ormai Sotto Gamba Game vanta collaborazioni con altri eventi per la promozione su tutto il territorio nazionale di una rete che vuole finalmente cambiare l’accezione negativa della parola “diversità”.

Come gli anni scorsi saranno tanti gli sport da praticare, in un menù che in pieno stile toscano si articolerà tra terra e mare con oltre venti discipline che comprendono sia sport acquatici sia sport di terra. Due i luoghi d’incontro e di pratica sportiva: Info Sport e Club Nautico entrambi all’interno del Resort Riva degli Etruschi, situata in uno dei punti più belli del litorale toscano, ricco di cultura e enogastronomia. San Vincenzo ha riconfermato nel 2021 la Bandiera Lilla, progetto che premia e supporta quei comuni che dimostrano particolare attenzione facilitando l’ospitalità ai disabili e il comune toscano si fregia anche quest’anno della Bandiera Blu, il riconoscimento assegnato dalla FEE (Foundation for Environmental Education) alle località che più si distinguono in tema di sostenibilità ambientale.

Giunto alla sesta edizione senza mai dimenticare il primo articolo della Carta Internazionale per l’Educazione e lo Sport che sancisce “La pratica dell’educazione fisica e dello sport è un diritto fondamentale per tutti…” Sotto Gamba Game intende proporre, in un contesto di relax e convivialità, un’occasione di confronto volta al superamento delle barriere fisiche, psicologiche o architettoniche offrendo un’esperienza di turismo sportivo fruibile per tutti. A questo riguardo tutti gli spazi del Sotto Gamba Game 2022 si avvarranno degli accorgimenti logistici messi a disposizione da aziende leader nel settore della mobilità quali Ortopedia Michelotti e Ottobock Italia, che consentiranno, insieme ad altri partner, di provare gratuitamente le novità sul mercato per quanto riguarda la protesica e la mobilità sportiva (per prenotazioni: Ottobock.it).

Si consolida inoltre la collaborazione con l’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti che seguirà le prenotazioni e l’accoglienza dei partecipanti non vedenti, che si integreranno col Sotto Gamba Game con altre attività sportive, esposizioni e nuove tecnologie.

Lunedì 12 settembre l’evento sarà presentato in conferenza stampa e nel pomeriggio di venerdì 16 si replicherà anche quest’anno il Workshop dedicato alle tematiche di stretta attualità: ausili come usarli al meglio; nuove tecnologie; approccio alla disabilità e turismo accessibile. Start previsto alle 14.30, in presenza, ma anche trasmesso sui nostri canali network. Nella serata di sabato sera si ritorna ad intrattenere il centro di San Vincenzo con la proiezione, a partire dalle 21.30 in piazza Fratelli Serini – Anfiteatro del Porto, del cortometraggio Artemisia con la protagonista Anna Fusco e lo spettacolo di danza in carrozzina a cura dell’Associazione Il Mondo di Isa e per finire dj set, il tutto curato dal service tecnico dell’associazione Aria Confezionata. La manifestazione si concluderà domenica alle 19.00.

Sotto Gamba Game 2022 è patrocinato da: Regione Toscana, Comune San Vincenzo, F.I.V. (Federazione Italiana Vela), C.I.P. Toscana (Comitato Paralimpico Toscana), F.I.T (Federazione Italiana Tennis), F.I.S.P.E.S. (Federazione Italiana sport paralimpici e sperimentali) e altre federazioni sportive e associazioni di categoria.

Per approfondimenti e ulteriori informazioni: Sotto Gamba Game

Moduli prenotazione a cura dell’organizzazione ed info network: https://beacons.ai/sottogambagame