Anziano scomparso da casa di riposo ritrovato a Bonorva

Anziano scomparso da casa di riposo a Giave, è lieto fine. Nel corso del pomeriggio del 4 agosto presso la stazione carabinieri del paese, è stata segnalata la scomparsa di un anziano signore con problemi cognitivi.

Nel corso della mattinata, si era allontanato dalla casa di riposo senza farvi rientro.

Di conseguenza, tenuto anche conto delle temperature elevate e della scomparsa avvenuta già da diverse ore, i carabinieri della compagnia di Bonorva hanno attivato il piano di ricerche e predisponevano mirati servizi di perlustrazione e pattugliamento di tutte le aree limitrofe tra cui campagne e area urbana, impiegando diverse autovetture e militari.

Contestualmente, si sono acquisite le informazioni da parte dei proprietari terrieri locali e si sono effettuati accertamenti anche lungo le principali arterie stradali tra cui la ss 131.

E’ stato grazie alla particolare dedizione e attenzione prestata nelle ricerche, predisposte in maniera sistematica in relazione al territorio, che personale dell’aliquota operativa della compagnia cc di Bonorva è riuscita a rintracciare l’anziano. Si trovava in piena campagna, seduto sotto un muretto, in evidente stato confusionale, gravemente disidratato a causa dell’eccessiva esposizione al sole ad elevate temperature.

Successivamente, è intervenuto il 118 che ha medicato l’anziano, anche per alcune escoriazioni provocatesi sulle braccia mentre girovagava tra i rovi delle campagne.

l’intervento repentino da parte dei carabinieri della compagnia di bonorva ha permesso di scongiurare il peggio, garantendo il salvataggio dell’uomo e il suo rientro incolume presso la casa di cura.