Amministratori comunali incontrano Direttore ASL 

Si terrà venerdì 9 settembre, alle 18,30, nella Sala consiliare del Comune di Oristano, l’incontro voluto dal Sindaco Massimiliano Sanna per discutere dei problemi della sanità in città e nel territorio.

“Sarà un incontro con gli amministratori comunali che avrà tenore informativo e propositivo

– spiega il Sindaco Sanna -.

Per questo motivo sarà presente il Direttore generale della ASL Angelo Serusi”.

“La riunione nasce per consentirci di acquisire la giusta informazione, verificare il cronoprogramma del Direttore della ASL, far conoscere alla Giunta e al Consiglio le azioni immediate, prossime e future dell’Azienda sanitaria e della Regione;

e ciò ai fini di concretizzare una prima iniziativa tra quelle che l’Amministrazione e la Giunta appena insediate intendono perseguire con ferma convinzione”.

Le difficoltà dell’Ospedale San Martino

Nei giorni scorsi il Sindaco Sanna era intervenuto pubblicamente per sottolineare ancora una volta le difficoltà del sistema sanitario territoriale ed in particolare quelle dell’Ospedale San Martino:

“Occorre risolvere i problemi e le criticità considerando anche il lavoro che lo stesso Serusi ha già avviato dal momento del suo insediamento –

precisa il Sindaco Sanna -.

Occorre implementare i servizi del nostro ospedale, redistribuendo le risorse umane dalla città di Cagliari alle altre strutture, quella di Oristano in primis che pure copre un bacino di utenza di 30 mila persone e 20 comuni limitrofi;

e procedendo contestualmente con i concorsi e le assunzioni per far fronte alle ben note carenze di organico nei vari reparti.

Confidiamo in risposte positive per la soluzione dei problemi per raggiungere al più presto quegli standard di assistenza in ambito sanitario che la città e il territorio necessitano”.