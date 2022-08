Al “Sulky Jazz Festival” di Sant’Antioco Carmen Souza e Theo Pascal

Il Comune di Sant’Antioco e l’Associazione Enti Locali per lo Spettacolo presentano Carmen Souza e Theo Pascal (Duo). Quinto appuntamento IV^ edizione del SULKY JAZZ FESTIVAL di Sant’Antioco in Piazza De Gasperi: 05 agosto 2022 (h 21.30).

Suggestivi appuntamenti incastonati fra le spiagge e il centro cittadino: sul palco artisti straordinari, da scoprire e da ascoltare

Sarà la luminosa stella di Carmen Souza a illuminare radiosa la quinta serata della quarta edizione del Sulky Jazz Sant’Antioco, festival in programma dal 1 luglio al 26 agosto 2022 sull’isola sud dell’Isola, manifestazione organizzata dal Comune di Sant’Antioco con il supporto dell’Associazione Enti Locali per lo Spettacolo, il patrocinio della Regione Sardegna e quello della Fondazione di Sardegna. Gli eventi del festival sono tutti gratuiti e aperti a tutti.

Così sarà venerdì 05 agosto in piazza De Gasperil. Sul palco come detto una vera e propria stella del”World Jazz” internazionale, uno degli appuntamenti musicali più attesi del cartellone Sulky Jazz e dell’intera estate sarda: Carmen Souza e Theo Pascal (Duo). L’artista capoverdiana è un mito per gli appassionati, gli amanti del genere e gli addetti ai lavori, e non ha bisogno di presentazioni: il suo cantato in dialetto creolo incanta e conquista, lei che ad oggi è una delle voci jazz più conosciute al mondo. Sarà con lei sul palco Theo Pascal, contrabbassista portoghese, suo storico produttore e collaboratore.

advertisement

Il Sulky Jazz si conferma occasione d’ascolto e di trasporto (emotivo) fluida e intensa, momento d’arte assoluto ma talmente ematico da trascinare chiunque stazioni fronte palcoscenico, spazio fisico e musicale ritagliato all’interno di un’isola nell’Isola che si vuole racontare e vuole promuovere se stessa, in cui le note del jazz si sono fuse allo scrosciare dell’onda del mare, complici tiepide notti di luna che illuminano spiaggia, ed ora conquistano vie e piazze del centro cittadino di Sant’Antioco.

Carmen Souza nasce a Lisbona da una famiglia cristiana originaria di Capo Verde. Sperimenta presto la “sodade“, con la lunga assenza di suo padre a causa del lavoro in mare. Impara il portoghese ma al contempo anche il creolo, dialetto di Capo Verde, che i suoi genitori parlavano a casa. Theo Pascal, suo produttore e mentore oltre ad essere uno dei migliori bassisti del Portogallo, scopre il suo talento e la introduce al jazz e ad altre sonorità contemporanee. Carmen Souza parte per una tournée mondiale (2005). Sale sul palcoscenico di The North Sea Jazz Festival, Leverkusener Jazztage, San Francisco Jazz Festival e molti altri. I suoi primi concerti a Capo Verde sono un successo. Nel 2013 vince il titolo di Migliore cantante femminile e Migliore Morna ai Cabo Verde Music Awards 2013 con l’album Kachupada. Una vera forza musicale mondiale, una icona jazz il cui stile è unico e convincente. Canta nel suo dialetto nativo con un’intimità, una sensualità e una vivacità uniche, caratterizzate da un’enorme leggerezza di tocco. La sua musica ha una semplicità ingannevole, una chiarezza rara, derivata da un mix unico di influenze. Interconnectedness è il nome del decimo album di Carmen Souza, in uscita tra settembre e ottobre 2022. L’album è anticipato dal tour estivo e abbraccia l’umanità e il modo in cui siamo tutti interconnessi.

“Questa musica è il risultato di tutto ciò che è successo a me negli ultimi 4 anni e al mondo negli ultimi 2 anni. L’esperienza della perdita ha cambiato la mia prospettiva sulla vita e di conseguenza ha cambiato me e la mia musica. La pandemia ha sfidato e messo in discussione valori, morale, umanità e tutto è ancora così incerto e vulnerabile, questa musica esprime esattamente quella vulnerabilità. Come compositori io e Theo abbiamo vissuto un’importante riflessione come artisti e c’è stata una maggiore sperimentazione nella produzione. Il desiderio di palchi e tour ci ha fatto ricordare le numerose esibizioni in giro per il mondo e portare questo elemento gioioso nell’ album” dice Carmen Souza.