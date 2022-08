Al Pascjà di Riccione: sarà J.Peralta ad aprire il concerto di Cherry Scom

Dopo il grande successo al Vip Master, il grande performer dominicano (naturalizzato riccionese) sarà uno dei grandi protagonisti del live-show di domenica 14 agosto

Ci sarà anche un tocco di “sabor latino” nel Ferragosto della discoteca Pascia di Riccione.

Domenica 14 agosto, infatti, ad aprire il concerto evento del grande Cherry Scom, ci sarà il live-show di J. Peralta, il performer dominicano naturalizzato riccionese che, con la sua trascinante energia, continua ad essere uno dei grandi protagonisti dell’estate.

advertisement

Al Pascià, J.Peralta porterà alcuni suoi “tormentoni” estivi, come “Besame”, “Blin Blin”, “Buri Buri” e “Mi sta toccando”, una hit house presentata al Carnevale di Cento in anteprima nazionale dopo essere stata scelta come sigla ufficiale del Mojito Beach di Riccione.

Al Pascjà di Riccione

Sempre seguito dall’art-director Christine Joan e dall’amministratore delegato dell’etichetta discografica Olé Music Records Max Passante, J.Peralta è reduce dal grande successo al Vip Master di Milano Marittima e al live dell’Aquafan dove si è esibito con il suo corpo di ballo.