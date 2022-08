Ai Confini tra Sardegna e jazz

Giovedì 11 agosto: “A Tribute to Jimi Hendrix”, scintillante omaggio al mito di Seattle guidato dal bluesman Andrea De Luca alla chitarra e voce, con Roberto Gatto alla batteria e Pierpaolo Ranieri al basso, di scena alla Cantina Sociale di Santadi (SU) per la rassegna “Jazz Around”.

RINVIATO a data da definirsi il concerto del trio Cats in The Kitchen inizialmente in programma per il 7 agosto a Piscinas (SU).

Rinviato per motivi di salute il concerto del trio “Cats in The Kithen”, inizialmente annunciato per domenica 7 agosto a Piscinas (SU) (che sarà riprogrammato in data da definirsi), sarà invece il mito di Jimi Hendrix a illuminare giovedì 11 agosto la seconda tappa delle anteprime del trentasettesimo festival “Ai Confini tra Sardegna e Jazz“, di scena nel Sud Sardegna con gli appuntamenti della rassegna “Jazz Around”, una sorta di “festival nel festival” che anticipa il cuore della manifestazione storicamente di casa a Sant’Anna Arresi (SU).

Si va in scena alle 21.00, alla Cantina Sociale di Santadi (SU), con l’esplosivo “A Tribute to Jimi Hendrix”, un omaggio al rivoluzionario chitarrista di Seattle, nato da un’idea di Andrea De Luca, talentuoso bluesman italiano dalle solide collaborazioni d’oltreoceano, legato artisticamente al compianto Jimi, che con questo progetto evidenzia gli affascinanti intrecci ritmici e melodici che vedono il Jazz fondersi con le distorsioni psichedeliche del Rock, creando una miscela che ha rivoluzionato la musica moderna.

Ad accompagnarlo nel “trip” sonoro, una stella del jazz italiano, il batterista Roberto Gatto, e l’originale e solida struttura di basso di Pierpaolo Ranieri.

I brani di Hendrix, sapientemente arrangiati da Andrea De Luca per chitarra e Lap Steel Guitar, strumento che caratterizza la sua cifra stilistica, daranno così vita a un coinvolgente incontro tra suoni eterogenei che si fondono tra loro per dare vita ad un’unica, incredibile magia, facendo risaltare i riff che hanno fatto la storia della chitarra elettrica.

A fare da scenografia al concerto saranno proiettate una selezione di immagini di fotografie che creeranno una “experience” immersiva nelle atmosfere “hippie” dei mitici anni Sessanta/Settanta. “La Musica non mente. Se c’è qualcosa che può cambiare questo mondo, quel qualcosa può solo accadere attraverso la Musica.” (J. Hendrix)

Il concerto di “A Tribute to Jimi Hendrix” comprende una degustazione di vini della Cantina di Santadi e di prodotti tipici della zona.

Per informazioni e prenotazioni, è possibile contattare l’Associazione Punta Giara al numero di telefono 0781 188 8246 o all’ indirizzo e-mail comunicazione@santannarresijazz.it