Abbabula a l’Alguer Summer Festival

Prosegue l’estate in musica all’anfiteatro “Ivan Graziani”: La 24^ edizione del festival Abbabula è sbarcata ad Alghero con 5 date top ospitate nel rinnovato anfiteatro intitolato a Ivan Graziani e inserite nel cartellone dell’Alguer Summer Festival, organizzate in collaborazione con Shining Production e Fondazione Alghero.

Domani, 06 agosto, il quarto appuntamento algherese con lo show del fenomeno Psicologi e il coinvolgente show di Bandito, altro idolo di casa (apertura affidata a Valak). Giovedì scorso (terza serata ad Alghero) grande successo e platea in visibilio per Ernia e Low-Red (open Ribi), catalizzatori d’attenzione capaci di trascinare il pubblico nel corso dell’intera serata.

Il 9 agosto a lo Quarter – Alghero – il festival Abbabula chiuderà in bellezza con “Pensieri e Parole“, omaggio a Lucio Battisti di Peppe Servillo in accoppiata con “Cartas de Amor” di Franca Masu.

Tutto pronto quindi per una nuova tappa di questa lunga estate in musica che parla la lingua di Abbabula ed è tutta da ascoltare alla scoperta dei fenomeni musicali del momento (italiani e local).

advertisement

Biglietti disponibili online sui circuiti di biglietteria elettronica TicketOne, Mailticket, nei punti vendita Box Office Sardegna, presso l’Atelier#3 (via Carlo Alberto 84) ad Alghero e la sede di Sassari della cooperativa Le Ragazze Terribili (via Roma 144) dove è disponibile la formula “carnet” che permette di acquistare i ticket per spettacoli diversi usufruendo di un prezzo speciale ridotto.

Location ideale per i grandi eventi, sarà accessibile attraverso due ingressi: uno riservato al pubblico in Viale Primo Maggio, fronte spiaggia, e uno in via Viale Burruni per l’ingresso vetture all’interno del parcheggio dedicato ( circa duecento gli stalli disponibili). L’anfiteatro algherese è raggiungibile grazie ad un servizio bus navetta – attivo in tutte le giornate dei concerti – con partenza da via Catalogna alle 19.30 e alle 20.30 e rientro – orientativamente per l’una di notte, in ogni cso al termine dello show al costo A/R di 5 euro. Info 079/982030 e 345/0800405.

All’interno dello spazio saranno disponibili diversi punti ristoro dedicati al food & beverage a disposizione del pubblico.

Cancelli aperti a partire dalle ore 20 di ogni singola serata; biglietteria arena aperta a partire dalle ore 19.30. Ingresso gratuito per bambini sino a 7 anni di età, ridotti dagli 8 agli 11 anni. Per prenotazioni ridotti e spazio disabili infoline 079/278275