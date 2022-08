A Roma sanzione per slot accese oltre l’orario consentito, a differenza delle slot online con soldi veri

Alcuni esercizi commerciali in zona Roma Est sottoposti a controlli: sanzioni contro esercenti che hanno tenuto accesi gli apparecchi di gioco durante l’orario di spegnimento. Differenze tra gli esercizi fisici e le slot online con soldi veri.

I controlli negli esercizi in cui ci sono apparecchi di gioco sono sempre molto severi in Italia, così come è severa anche la regolamentazione di tutto il settore. Di certo, si può evincere da questa notizia che i furbetti ci sono, esistono e che la lotta contro l’illegalità non può mai smettere o fermarsi. Le migliori slot online con soldi veri, quindi, soprattutto a discapito di sale gioco serie, sono preferite da tantissimi italiani per la trasparenza con cui queste piattaforme si approcciano al gioco. Non c’è dubbio, infatti, che mentre nelle sale e negli esercizi autorizzati ci possono essere tentativi di truffa più o meno validi, nei siti slot online sicuri, cioè quelli sotto l’egida dell’Agenzia Dogane e Monopoli, tutto questo non è possibile.

Le slot machine online con denaro reale, le migliori slot su https://www.soldiveri.com/slot/, sono, dunque, preferite da parecchi utenti perché hanno controlli ancora più rigorosi che partono dalla richiesta di concessione di una piattaforma online e che continuano durante tutto l’iter per raggiungere la licenza. Proprio il numero di licenza unico, infatti, permette a ogni cliente di avere sempre a portata di mano la possibilità di controllare se quel sito sia legale o meno e, di conseguenza, sicuro. Le slot, poi, così come il poker, sono tra i giochi più amati tra tutti, anche grazie a un RTP (Return To Player) che, nelle piattaforme in rete, è tra i più alti in assoluto.

Perché le slot che pagano soldi veri sono tra i giochi più amati?

advertisement

Se il mercato illegale delle slot è sempre vivo (e negli anni passati sono uscite connessioni tra slot e mafie ) non dobbiamo dimenticare che l’attenzione forte nei confronti di queste macchinette nasce, prima di tutto, perché sono usatissime da coloro che amano il gioco d’azzardo. Perché tutto questo successo? Probabilmente possiamo definire il successo delle slot figlio della facilità con cui si può giocare. Non c’è bisogno di nulla, né di conoscere regole particolari né di strategie e stratagemmi importanti. Quella che conta è solo la fortuna e questo fa sì che tantissimi giocatori si applichino nel vincere, in molti casi, anche meno che con altri giochi ma senza lo stress di dover imparare a giocare.

Non è difficile, però, immaginare che chi ama slot che pagano sempre sia un po’ interdetto dal fatto di non poter manipolare in alcun modo quello che è l’andamento di una partita ma, se ci pensiamo, il fatto che sia solo il cervello computerizzato della slot a decidere quando è il momento di pagare ci scarica da ogni tipo di responsabilità. Le combinazioni, i bonus, la grafica, il montepremi, sono delle variabili che possono attirare giocatori differenti ma la matrice è sempre quella: se ami l’azzardo la slot è il modo più facile per pensare di poter vincere soldi senza fare assolutamente nulla che non sia quello di sperare.

I giocatori differenti sono attratti da giochi differenti

Quello che si capisce subito quando si entra su una piattaforma online è che ogni giocatore è differente. E questo cambia di molto la prospettiva di gioco e l’esperienza di gioco. Chi ama il poker, ad esempio, è un player strategico che ama guardarsi intorno e che studia la psicologia degli avversari. Nel poker, infatti, non è di certo solo la mano di carte a determinare una partita ma anche il modo in cui ci approccia al tavolo verde. Altrettanto non si può dire di chi ama la roulette, che è un altro gioco in cui è solo la fortuna a determinare le vittorie.

Chi, invece, apprezza giochi più istantanei come le slot è un giocatore più distratto, forse, ma di certo non meno pronto a divertirsi. Quello che dobbiamo capire tutti, infatti, è che il gioco è un divertimento e non un impegno. Soprattutto l’importante è l’educazione al gioco che deve educare, appunto, a giocare e non a pensare di poter vincere per forza senza neppure pensare al budget familiare.

A Roma sanzione per slot accese oltre l’orario consentito