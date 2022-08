A ottobre torna il Premio dei Premi

TORNA IL ‘PREMIO DEI PREMI’, ALLA SUA SESTA EDIZIONE

1 OTTOBRE AL MEI DI FAENZA CON I VINCITORI DEI CONTEST ITALIANI DI CANZONE D’AUTORE DEDICATI AD ARTISTI SCOMPARSI:

DANIELE DE GREGORI PER IL PREMIO BERTOLI, ISOTTA PER IL PREMIO BIANCA D’APONTE, MILENA MINGOTTI PER IL PREMIO LAUZI, GIULIA PICCOLI PER IL PREMIO PIGRO IVAN GRAZIANI, LORENZO SANTANGELO PER IL PREMIO DE ANDRÉ

advertisement

Torna con la sua sesta edizione il “Premio dei Premi”, il contest che riunisce i vincitori dei concorsi italiani di canzone d’autore intitolati ad artisti italiani.

L’appuntamento è per sabato 1° ottobre al Teatro Masini di Faenza, come sempre all’interno del Mei – Meeting delle Etichette Indipendenti, in programma quest’anno 30 settembre, 1 e 2 ottobre.

A confrontarsi quest’anno saranno:

Daniele De Gregori per il Premio Bertoli,

Isotta per il Premio Bianca d’Aponte,

Milena Mingotti per il Premio Lauzi,

Giulia Piccoli per il Premio Pigro Ivan Graziani,

Lorenzo Santangelo per il Premio De André.

Ognuno dei partecipanti proporrà, come sempre, un brano proprio ed una cover di un protagonista della musica italiana, in una sorta di passaggio di testimone. Nella serata saranno presenti in veste di ospiti anche importanti artisti del panorama musicale del nostro Paese.

Una ampia e prestigiosa giuria di giornalisti e addetti ai lavori decreterà il vincitore del “Premio dei premi” 2022.

A lui andrà una targa, un premio di 500 euro offerto da Mei e Nuovo Imaie e altri bonus che sono in via di definizione.

Le prime edizioni dell’iniziativa, diretta da Enrico Deregibus, che l’ha ideata con Giordano Sangiorgi, sono state vinte da Roberta Giallo (2017), Daniela Pes (2018), Chiara Effe (2019), Luca Guidi (2020) e Jamila (2021), mentre una prima sperimentale edizione nel 2008 aveva visto la vittoria di Ettore Giuradei.