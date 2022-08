50 Luoghi Instagram Più Popolari in Italia nel 2022 secondo la ricerca di getbybus.com

Quegli stivali potrebbero essere fatti per camminare, ma questo stivale è fatto per scattare le migliori foto di Instagram. L’Italia è piena di luoghi meravigliosi che raccontano storie e leggende interessanti sul loro passato. Dalle numerose rovine romane e tesori naturali alle gallerie d’arte e ai musei più famosi del mondo, quasi ogni angolo d’Italia è degno di una foto.

Le parole non possono esprimere quanto sia affascinante questo paese, ma fortunatamente abbiamo incluso anche le foto di ogni luogo per renderlo più chiaro. Quindi, non sorprende che sia uno dei paesi più popolari per le vacanze e uno dei luoghi più instagrammabili del mondo. Proprio per questo motivo siamo sicuri che rimarrete stupiti da ciò che abbiamo preparato per voi.

Insomma, cari influencer (e tutti quelli che si sentono così), fate le valigie e mettetevi al lavoro! Abbiamo fatto la ricerca e abbiamo ottenuto un elenco di 50 luoghi Instagram più popolari in Italia che sicuramente non vorrete perdere!

Come l’abbiamo fatto?

Tra i diversi metodi per fare un elenco dei luoghi Instagram più popolari in Italia, abbiamo deciso di scegliere i siti specifici invece delle città. Ecco perché nella nostra lista troverete il Duomo di Milano invece della città di Milano. Ad ogni modo, abbiamo fatto un elenco dei luoghi più famosi ottenendo una somma di oltre 700 attrazioni dal servizio Google Travel.

Per definire le località più popolari, abbiamo utilizzato le recensioni di Google. Tuttavia, abbiamo considerato solo le attrazioni con più di 5.000 recensioni per avere una visione più realistica delle destinazioni più popolari. Pertanto, abbiamo ottenuto un elenco di 219 località. La cosa successiva è stata raccogliere il numero di menzioni di Instagram (abbiamo usato quante più menzioni possibili) sia in lingua italiana che inglese. Non tutti i possibili hashtag sono stati presi in considerazione, poiché gli utenti spesso commettono errori quando taggano una posizione. Il numero delle menzioni è stato raccolto a luglio 2022, quindi i numeri aumenteranno naturalmente nel tempo. Alla fine, abbiamo ordinato i luoghi in base al numero di menzioni e abbiamo ottenuto la nostra lista finale dei 50 luoghi Instagram più popolari in Italia.

Top 50-41 siti Instagram

50. Misano World Circuit Marco Simoncelli

Numero totale di menzioni: 128.481

Il Misano World Circuit Marco Simoncelli è la destinazione perfetta per tutti gli appassionati di moto e per gli amanti dell’adrenalina. Progettato nel lontano 1969, ospita uno dei più prestigiosi campionati mondiali di motociclismo, il Campionato del Mondo MotoGP. Inoltre, la pista è lunga più di 4.200 metri e l’attuale record ufficiale sul giro di gara è 1:25.380. Degno di nota, vero?

49. Pinacoteca di Brera, Milano

Numero totale di menzioni: 130,751

La Pinacoteca di Brera a Milano è senza dubbio una delle gallerie più importanti d’Italia. Contiene una notevole collezione di dipinti italiani dal XIII al XIX secolo e comprende opere di famosi pittori come Caravaggio e Raffaello. Inoltre, la maggior parte dei dipinti sono opere d’arte religiosa, molte delle quali grandi pale d’altare, confiscate a chiese e monasteri di tutta la Lombardia nel XIX secolo.

48. Altare della Patria, Roma

Numero totale di menzioni: 131,270

In ogni città c’è quell’unico edificio che interessa a tutti coloro che la visitano. A Roma è questo. L’Altare della Patria si trova proprio nel centro dell’antica Roma, con un aspetto tutto misterioso e interessante. Vale a dire, in realtà si tratta del Monumento Nazionale a Vittorio Emanuele II e l’Altare della Patria ne fa parte. Tuttavia, a causa del suo enorme valore rappresentativo, l’intero monumento è spesso chiamato così. Fu costruito nel XIX secolo per onorare il primo re dell’Italia unita e celebrare l’Unità d’Italia.

47. Piazza della Signoria, Firenze

Numero totale di menzioni: 137,721

Quando pensi a Firenze, pensi a Piazza della Signoria. Come possiamo indovinarlo, giusto? Ebbene, perché questa è la piazza principale e uno dei simboli più notevoli della città. Ciò che è particolarmente noto di questa piazza, oltre al fatto che si trova vicino a Palazzo Vecchio e Piazza del Duomo, è la Fontana del Nettuno. Sì, quella che c’è su tutte le foto di Instagram da Firenze. Pertanto, scattare una foto accanto alla fontana è un “must” assoluto durante la visita.

46. Palazzo Pitti, Firenze

Numero totale di menzioni: 139,553

Il Palazzo Pitti è un imponente palazzo risalente al XV secolo. È diviso in quattro musei e, potete crederci, è impossibile dire quale sia più stupendo. Al piano terra si trova il Tesoro dei Granduchi con un’abbondante collezione di arti decorative nel lussureggiante Appartamento d’estate dei Medici. Inoltre, il primo piano comprende la Galleria Palatina e gli Appartamenti Imperiali e Reali. Ultimo ma non per importanza, il secondo piano ospita la Galleria d’Arte Moderna e il Museo della Moda e del Costume.

45. Spiaggia La Pelosa, Sardegna

Numero totale di menzioni: 141,352

La Pelosa è la spiaggia preferita di tutti in Sardegna. Il suo mare color turchese e la sabbia bianca la fanno sembrare una vera oasi. Inoltre, la vista dalla spiaggia è assolutamente spettacolare. Cioè, comprende la Torre della Pelosa, antica torre di avvistamento del XVI secolo. Inoltre, la spiaggia offre una varietà di attività come escursioni subacquee e noleggio di tavole da surf e canoe. Tuttavia, poiché la spiaggia è così popolare, il numero di visitatori è limitato e l’ingresso è a pagamento.

44. Circus Maximus, Roma

Numero totale di menzioni: 141,509

Il Circo Massimo è un ex stadio per corse di carri costruito nel VI secolo a.C. Era il più grande dell’antica Roma e poteva ospitare più di 150.000 persone. In aggiunta, veniva utilizzato anche per i Giochi romani e le lotte dei gladiatori. Oggi è un parco pubblico che contiene le rovine del Circo Massimo. Per di più, è ancora in uso oggi, principalmente per ospitare concerti e raduni.

43. Teatro Massimo, Palermo

Numero totale di menzioni: 144,449

Il Teatro Massimo è il più grande teatro d’Italia e il 3° d’Europa. Fu inaugurato nel 1897 e ancora oggi è considerato uno dei simboli più notevoli di Palermo. Inoltre, non è solo noto per il suo esterno neoclassico impeccabile e gli interni splendidi, ma anche per la sua perfetta acustica. Peraltro, comprende la “Rotonda del Mezzogiorno”, una stanza in cui, se ci si trova in mezzo, si sente la propria voce intensificata a dismisura mentre altri nella stanza sentono dei suoni distorti, quasi incomprensibili.

42. Castello Aragonese, Ischia

Numero totale di menzioni: 147,350

Il Castello Aragonese è il più castellante castello che si possa mai vedere. Vale a dire, è un castello medievale situato su un isolotto roccioso vulcanico, collegato ad Ischia da una strada rialzata. Inoltre, la storia del castello risale a circa 2.500 anni fa. Ciò significa che qui sono successe molte cose e alcune di esse non sono troppo belle. Quindi, il castello ospita il Museo della Tortura, con oggetti come “Lo spaccatesta”, “Cucchiai per occhi” e il “Cavalletto per schiacciare i testicoli”. Tuttavia, se si mettono da parte i possibili incubi causati dal museo, i sorprendenti paesaggi circostanti e le storie interessanti rendono questo luogo sicuramente degno di essere visitato.

41. Parco Nazionale Gran Paradiso

Numero totale di menzioni: 153,092

Il Gran Paradiso è il parco nazionale più antico d’Italia, istituito nel 1922. Inoltre, il parco è un ottimo esempio di natura alpina intatta. Ovvero, il suo paesaggio accattivante comprende affascinanti montagne e valli costellate di ghiacciai, ruscelli e prati fioriti. Inoltre, il simbolo del parco è lo stambecco delle Alpi, una specie di capra selvatica e uno dei motivi per cui l’area era originariamente protetta. In aggiunta, il parco ha una ricca storia e comprende incisioni rupestri, strade e ponti di origine romana, castelli medievali e case di caccia reali.

Top 40-31 siti Instagram

40. Campo de’ Fiori, Roma

Numero totale di menzioni: 156,677

Campo de’ Fiori è una bellissima piazza situata a Roma. Il suo nome, contrariamente a quanto molti credono, non deriva dal mercato dei fiori che spesso si svolge sulla piazza, ma perché in passato la piazza era letteralmente un campo di fiori. Oltre a ciò, per un periodo di tempo era anche un luogo in cui si svolgevano le esecuzioni pubbliche. Tuttavia, oggi la piazza è famosa per il suo mercato dei fiori, della frutta e della verdura ed è uno dei luoghi di ritrovo più frequentati.

39. Mirabilandia, Savio

Numero totale di menzioni: 159,703

Mirabilandia è il parco divertimenti più grande d’Italia e uno dei migliori parchi divertimenti d’Europa. Inoltre, il parco è composto da 6 aree tematiche e da un parco acquatico chiamato Mirabeach. Per di più, le attrazioni del parco sono sicuramente un’esperienza unica. Vale a dire, Mirabilandia ospita il Divertical, il water coaster più alto del mondo con un’impressionante caduta di 60 metri, così come il Desmo Race, l’unico duello interattivo sulle montagne russe del mondo. In aggiunta, include una 92 metri alta Eurowheel, la seconda ruota panoramica più alta d’Europa.

38. Acquario di Genova

Numero totale di menzioni: 160,654

L’Acquario di Genova, con i suoi 3.100 mq, è il più grande d’Italia. Inoltre, comprende più di 70 reperti con circa 12.000 esemplari di 600 specie diverse. Dalle specie rare come i lamantini a quelle più famose come delfini, pinguini e squali, l’Acquario di Genova ha di tutto. Tuttavia, a causa della sua popolarità, il numero di visitatori è limitato, quindi si consiglia di acquistare il biglietto online in anticipo.

37. Parco Nazionale dello Stelvio

Numero totale di menzioni: 161,795

Il Parco Nazionale dello Stelvio si trova nel cuore delle Alpi Centrali e comprende numerosi paesaggi panoramici che includono cascate, ghiacciai, foreste e villaggi alpini. Tuttavia, una delle principali attrazioni è il Passo dello Stelvio (2758 metri di altezza), una leggendaria salita per bici da strada e motociclismo, che collega Bormio all’Alto Adige e alla Svizzera. In aggiunta, è anche una dei migliori comprensori sciistici in Europa. Per di più, l’ingresso al parco è gratuito e accessibile senza sosta.

36. Teatro alla Scala, Milano

Numero totale di menzioni: 167,871

Il Teatro alla Scala, o semplicemente La Scala, è un gioiello culturale di Milano. Ovvero, è un notevole teatro dell’opera, inaugurato il 3 agosto 1778. Da allora molti famosi compositori come Puccini e Verdi vi scrissero e diressero le loro opere. Inoltre, è considerato uno dei migliori teatri d’opera e di balletto a livello globale. In più, il teatro ospita un museo teatrale e una biblioteca chiamata Museo Teatrale alla Scala che ospita opere d’arte riguardanti la storia dell’opera e di La Scala.

35. Parco Sempione, Milano

Numero totale di menzioni: 170,747

Sempione è un bellissimo grande parco a Milano che comprende enormi prati verdi, alberi, fiori e uno splendido lago artificiale con tartarughe. In più, il parco comprende diversi edifici imponenti come l’Acquario Civico di Milano, l’anfiteatro Arena Civica e un arco di trionfo Arco della Pace. Tuttavia, faccia attenzione durante la notte. La leggenda dice che quando sorge la luna la Dama Nera con un velo sul viso può essere avvistata annusare le violette. Chiunque la segua finisce in una misteriosa dimora dove lei rivela il suo volto e la verità li porta alla follia.

34. Basilica di Santa Croce, Firenze

Numero totale di menzioni: 176,576

La Basilica di Santa Croce è la chiesa francescana più grande del mondo. La leggenda narra che sia stata fondata intorno al 1212 dallo stesso San Francesco quando visitò Firenze. Inoltre, una delle sue caratteristiche più sorprendenti sono le sue 16 cappelle, di cui la più famosa è Cappella dei Pazzi. In aggiunta, è il più conosciuto per contenere molte tombe e monumenti funebri di famosi italiani come Michelangelo, Galilei, Foscolo e Machiavelli.

33. Ponte dei Sospiri, Venezia

Numero totale di menzioni: 182,830

Il Ponte dei Sospiri è un famoso ponte coperto a Venezia. Tuttavia, nonostante Venezia sia conosciuta come una città romantica, questo sito è diverso. Ovvero, il ponte prende il nome dai sospiri dei prigionieri che lo stavano attraversando diretti alle celle della prigione o alla camera dell’esecuzione. Le finestre su questo stesso ponte erano la loro ultima possibilità di intravedere questa città magica.

32. Castel dell’Ovo, Napoli

Numero totale di menzioni: 183,224

Il Castello di Ovo è un’imponente fortezza lungomare situata a Napoli. Ed è stato costruito su un uovo. O almeno così va la storia. Vale a dire, il famoso poeta Virgilio avrebbe messo un uovo magico nelle fondamenta del castello. Tuttavia, se dovesse rompersi, ciò porterebbe a eventi catastrofici a Napoli. Evidentemente, l’uovo ha fatto un ottimo lavoro e il castello può continuare a offrire splendide viste panoramiche su Napoli. Oggi è utilizzato per eventi e mostre d’arte temporanee. Il castello è, non l’uovo.

31. Parco Nazionale del Pollino

Numero totale di menzioni: 191,348

Il Pollino è uno dei più grandi parchi nazionali d’Italia istituito nel 1988. Per di più, dal 2015 è anche un Geoparco mondiale UNESCO. Inoltre, una delle sue attrazioni più famose è la Grotta del Romito con affascinanti speleotemi e graffiti preistorici. In aggiunta, un’altra famosa attrazione è il Ponte del Diavolo sul fiume Raganello. Da lì è possibile godere di alcuni dei panorami più belli delle gole del fiume e del suo accattivante paesaggio.

Top 30-21 siti Instagram

30. Villa d’Este, Tivoli

Numero totale di menzioni: 194,363

Villa d’Este è un capolavoro del Rinascimento e un Patrimonio mondiale dell’UNESCO. Questa villa assolutamente meravigliosa è famosa per i suoi giardini esotici terrazzati in collina e l’abbondanza di fontane. Vale a dire, ci sono 51 fontane e ninfei. Ma c’è anche di più. Cioè, la villa comprende anche 398 beccucci e 364 getti d’acqua. Ma questo non è tutto. Ci sono anche 220 bacini e 64 cascate. E c’è ancora di più. Tuttavia, il resto spetta a Lei da scoprire perché questo sta iniziando a suonare come una pubblicità televisiva.

29. Ponte di Rialto, Venezia

Numero totale di menzioni: 207,807

Il Ponte di Rialto è il più famoso e il più antico dei quattro ponti che attraversano il Canal Grande a Venezia. Fu costruito alla fine del XVI secolo per sostituire il vecchio ponte di legno che subì danni da incendio e crollò due volte. Oggi il ponte pullula di gente e negozi. Inoltre, ha tre marciapiedi, uno su ciascun lato delle balaustre esterne e uno incastonato tra le due file di negozi.

28. Piazzale Michelangelo, Firenze

Numero totale di menzioni: 213,104

Una delle cose migliori da fare a Firenze è godere di spettacolari viste panoramiche di questa pittoresca città. E quale posto migliore per farlo se non Piazzale Michelangelo? C’è una ragione per cui questa bellissima piazza è anche conosciuta come la terrazza fiorentina. Tuttavia, oltre a panorami mozzafiato, include anche numerose repliche di statue di Michelangelo. In aggiunta, proprio sotto la piazza, c’è un magnifico roseto che merita sicuramente una visita.

27. Palazzo Vecchio, Firenze

Numero totale di menzioni: 220,066

Il viaggio nel tempo potrebbe essere difficile da realizzare, ma viaggiare a Palazzo Vecchio a Firenze non lo è affatto. A quanto pare, è più o meno la stessa cosa. Vale a dire, Palazzo Vecchio fu costruito nel medioevo su rovine romane, o più precisamente, su un teatro romano. Inoltre, questa imponente fortezza medievale comprende incredibili camere e dipinti rinascimentali. In più, all’interno del Palazzo si trovano una serie di passaggi nascosti, costruiti per sfuggire ai nemici e nascondere gli oggetti di valore.

26. Piazza del Campo, Siena

Numero totale di menzioni: 228,667

Piazza del Campo è la piazza principale di Siena costruita tra il 1325 e il 1348. È considerata una delle più notevoli piazze medievali d’Europa. Poi, oltre alla sua bellezza architettonica, ciò che rende questa piazza così unica è la sua forma a conchiglia. Inoltre, è dominato dal Palazzo Pubblico e dalla Torre della Mangia, forse gli edifici più famosi di Siena. In aggiunta, nei mesi di luglio e agosto, la piazza ospita una corsa di cavalli seguita da una festa.

25. Valle dei Templi, Agrigento

Numero totale di menzioni: 267,107

La Valle dei Templi è uno dei più grandi siti archeologici del mondo, situato ad Agrigento, in Sicilia. Per di più, gran parte del sito non è stato ancora esplorato. Tuttavia, grazie al suo immenso valore storico, nel 1997 è stato inserito nell’elenco dei Patrimoni dell’Umanità dell’UNESCO. Inoltre, questa affascinante attrazione comprende i resti di 7 templi in stile dorico e la Tomba di Thereon. Pertanto, è uno dei più grandi e meglio conservati esempi di arte e architettura dell’antica Grecia.

24. Scalinata di Trinità dei Monti, Roma

Numero totale di menzioni: 273,500

La Scalinata di Trinità dei Monti a Roma, o semplicemente La Scalinata, è una scelta perfetta per tutti coloro che amano trascorrere il loro tempo libero facendo sport o semplicemente vogliono un assaggio di infiammazioni muscolari. Cioè, ci sono 135 gradini. Fortunatamente, c’è una fontana nelle vicinanze. Sfortunatamente, non si può sedere là o bere da esso, quindi potrebbe non tornare utile ma almeno è carino da vedere. Tuttavia, sebbene sia possibile ottenere una foto perfettamente buona salendo solo metà dei gradini, consigliamo di affrontare la sfida. Ne vale la pena. Per di più, in cima noterà numerosi artisti che dipingono i visitatori, proprio come una volta.

23. Mole Antonelliana, Torino

Numero totale di menzioni: 274,303

La Mole Antonelliana, con i suoi 166 metri di altezza, è il museo più alto del mondo. Inoltre, si trova a Torino e, sebbene originariamente concepita come sinagoga, oggi ospita il Museo Nazionale del Cinema. In aggiunta, la piattaforma panoramica della cupola della Mole Antonelliana offre alcune delle migliori viste di questa bellissima città. Cioè, è alto 85 metri e offre una spettacolare vista a 360° su Torino.

22. Reggia di Caserta

Numero totale di menzioni: 276,022

La Reggia di Caserta è come una versione italiana di Versailles. Tutto è assolutamente stupendo, reale e, ovviamente, un po’ esagerato con tutta la raffinatezza. Tuttavia, questo palazzo sbalorditivo è molto più del suo aspetto. Cioè, questa è la residenza reale più grande del mondo e rappresenta una delle massime espressioni del barocco italiano. In più, nel 1997 è diventata Patrimonio dell’Umanità dell’UNESCO. Inoltre, c’è il Parco Reale, un affascinante mix di natura pittoresca e magnifiche fontane e sculture. Lì può prendere un po’ d’aria fresca e, ci creda, ne avrà bisogno dopo tutte queste attrazioni mozzafiato.

21. Piazza del Popolo, Roma

Numero totale di menzioni: 316,153

Piazza del Popolo, la piazza del popolo in pratica, ma non in teoria, è una delle piazze principali di Roma. Vale a dire, la piazza prende il nome dai pioppi perché un tempo era ricoperta da un bosco di pioppi. Tuttavia, oggi è un luogo popolare dove si svolgono numerosi eventi. Inoltre, comprende numerose fontane, monumenti ed anche chiese gemelle. Peraltro, proprio al centro della piazza, si trova un imponente obelisco egizio alto quasi 37 metri chiamato Obelisco Flaminio.

Top 20-11 siti Instagram

20. Castello Sforzesco, Milano

Numero totale di menzioni: 322,996

Il Castello Sforzesco è una delle strutture fortificate più grandi d’Europa. Si trova a Milano e risale al XIV secolo. Inoltre, questa imponente tenuta ospita numerosi musei ed è brulicante di arte. In più, l’incredibile collezione del castello comprende le opere di Leonardo da Vinci: l’affresco della Sala delle Asse e il Codice Trivulziano, una raccolta dei suoi scritti e disegni.

19. Castel Sant’Angelo, Roma

Numero totale di menzioni: 345,510

Il Castel Sant’Angelo è un imponente edificio cilindrico risalente al II sec. Inoltre, in quasi 2000 anni di storia, questo edificio ha avuto molti ruoli e scopi. Vale a dire, fu concepito come un mausoleo per l’imperatore romano Adriano, ma in seguito servì come fortezza, residenza papale, castello e persino prigione. Oggi è un museo affascinante che offre alcune delle migliori viste sulla Basilica di San Pietro.

18. Villa Borghese, Roma

Numero totale di menzioni: 373,696

Villa Borghese è uno dei parchi più grandi e belli di Roma. Tuttavia, è molto più di un semplice parco. Vale a dire, è una straordinaria combinazione di natura e arte romana che comprende numerose sculture, monumenti e fontane. In aggiunta, questo splendido parco ospita lo Zoo di Roma, l’Orologio ad acqua del Pincio e la Galleria Borghese che contiene dipinti di artisti famosi come Raffaello, Caravaggio e Tiziano.

17. Foro Romano, Roma

Numero totale di menzioni: 408,676

Il Foro Romano è un sito straordinario che contiene numerose e immense rovine antiche, situato nel cuore di Roma. Inoltre, nell’antica Roma, questo luogo affascinante funge da fulcro politico, sociale e civile. Oggi è un enorme museo a cielo aperto ricco di tesori storici. In più, passeggiando per il sito non si può fare a meno di chiedersi com’era la vita allora, quando Giulio Cesare percorreva quelle strade esatte.

16. Galleria Vittorio Emanuele II, Milano

Numero totale di menzioni: 426,078

Milano è la capitale della moda ricca di boutique esclusive e la sede di alcuni dei più grandi nomi della moda. Quindi, quale posto migliore per fare acquisti di haute couture se non la Galleria Vittorio Emanuele II, uno dei centri commerciali più antichi del mondo? Questo eccezionale doppio porticato a quattro piani risale al 1800 ed è pieno di negozi di lusso, ristoranti e luoghi leggendari. Per di più, al centro del pavimento noterà dei mosaici, uno dei quali associato a un antico rituale cittadino. Vale a dire, se si mette il tallone sui testicoli del toro nel mosaico e si fa girare 3 volte, invocherà buona fortuna.

15. Gardaland Resort

Numero totale di menzioni: 485,002

Il parco divertimenti Gardaland è come la Disneyland italiana. Vale a dire, è il parco divertimenti più famoso del paese conosciuto come il luogo del divertimento senza fine. Pertanto, si consiglia di rimanere per almeno due giorni per sfruttare al meglio la visita. Inoltre, il resort dispone di 32 giostre che includono 7 montagne russe, 3 giostre acquatiche e 7 giostre per famiglie. Peraltro, oltre al parco di Gardaland, il resort comprende anche un parco acquatico LEGOLAND e un Gardaland SEA LIFE Aquarium.

14. Verona Arena

Numero totale di menzioni: 490,951

Verona è spesso chiamata “piccola Roma” per la sua abbondanza di luoghi notevoli. Curiosamente, la “piccola Roma” ha il suo “piccolo Colosseo”: l’Arena di Verona. Fu costruito intorno al 30 d.C. ed è uno degli anfiteatri romani meglio conservati. Inoltre, fu durante il Rinascimento che la gente si rese conto di quanto fosse eccezionale l’acustica nell’arena. Pertanto, da allora ha ospitato alcuni dei cantanti d’opera più importanti del mondo ed è ancora spesso utilizzato come sede di opere e concerti.

13. Galleria degli Uffizi, Firenze

Numero totale di menzioni: 506,427

La Galleria degli Uffizi è una delle gallerie d’arte più famose al mondo e presenta una notevole collezione di 300.000 pezzi di opere d’arte inestimabili, principalmente del periodo del Rinascimento italiano. Alcune delle opere più importanti includono La nascita di Venere di Botticelli, Medusa di Caravaggio e Annunciazione di Leonardo da Vinci. Inoltre, è organizzato come un lungo labirinto di stanze che espongono cronologicamente l’arte. Quindi, le assicuri di avere abbastanza tempo a sua disposizione perché è facile perdersi in un labirinto di tale incredibile abilità artistica.

12. Piazza Navona, Roma

Numero totale di menzioni: 514,542

Piazza Navona è una bellissima piazza situata a Roma, in un luogo dove una volta si trovava lo Stadio di Domiziano. Oltre alle gare di atletica leggera, fino alla metà del XIX secolo le persone si riunivano qui per assistere alle riproduzioni di battaglie navali. Ovvero, ogni estate la piazza veniva allagata e trasformata nel “Lago di Piazza Navona”. Tuttavia, le parti più sorprendenti di questo gioiello dell’architettura barocca sono le tre fontane che lo adornano ancora oggi. La più famosa è la Fontana dei Quattro Fiumi con un obelisco alto 16 metri al centro.

11. Duomo di Firenze

Numero totale di menzioni: 534,274

Riesce a immaginare la magnificenza di qualcosa che ha richiesto 2 secoli per essere costruito? Non c’è bisogno di farlo quando può effettivamente visitarlo. Vale a dire, la Cattedrale di Santa Maria del Fiore, conosciuta anche come Duomo di Firenze, è un’imponente chiesa in stile gotico costruita tra il XIII e il XV secolo. Inoltre, la sua facciata splendidamente decorata lascerà tutti senza parole e desiderando di più. Fortunatamente, se vuole anche esplorare gli incredibili interni della cattedrale, può farlo ed è gratis!

Top 10 siti Instagram più popolari in Italia

10. Lago di Braies

Numero totale di menzioni: 618,301

Il Lago di Braies, noto anche come Pragser Wildsee, viene spesso definito la Perla delle Dolomiti. Inoltre, questo luogo da favola è uno dei laghi alpini più belli dell’Alto Adige. In aggiunta, sta diventando sempre più popolare tra i cercatori di svago, gli amanti della natura e gli escursionisti. L’unico aspetto negativo è che, quando mostri le sue foto ai suoi amici, non crederanno che Lei sia stato davvero qui perché questo luogo sembra essere photoshoppato.

9. Piazza San Marco, Venezia

Numero totale di menzioni: 815,573

Piazza San Marco è la piazza principale di Venezia e uno dei suoi luoghi più visitati. Una volta lì, fa attenzione a non avere le vertigini a causa di girare troppo la testa per vedere tutte le sue attrazioni. Vale a dire, la piazza comprende il Campanile di San Marco e la Torre dell’Orologio di San Marco, ma la sbalorditiva Basilica di San Marco è il fulcro. Oltre a ciò, sulla piazza si trova anche il famoso Palazzo Ducale. Se non bastasse, ci sono anche 3 musei e i Giardini Reali di Venezia sono a pochi passi.

8. Torre di Pisa

Numero totale di menzioni: 822,659

Se qualcosa può mostrarci che le cose buone possono nascere dagli errori, è questa torre. E sebbene tutti abbiamo visto innumerevoli foto di persone che fingono di spingerlo o tirarlo, in qualche modo ogni anno diventano più originali. Pertanto, la Torre di Pisa è il luogo perfetto per dare sfogo alla creatività con le sue foto. Tuttavia, anche se questa incredibile struttura che sfida la gravità è ancora in piedi, è stato necessario ripararla un paio di volte per non ribaltarsi. Quindi, se vuole quella foto di Torre-di-Pisa-come-gelato, ora è il momento.

7. Ponte Vecchio, Firenze

Numero totale di menzioni: 989,138

Ponte Vecchio è un famoso ponte di Firenze che non sembra proprio un ponte, o almeno non come un ponte “regolare”. Ovvero, è noto per i suoi numerosi negozi d’arte, gioiellerie e boutique di antiquariato. Tuttavia, proprio nel mezzo, ci sono tre archi che offrono una vista bellissima sul fiume Arno. Peraltro, il momento perfetto per godersi il panorama è al tramonto quando il fiume riflette tutti i colori del cielo, rendendo Firenze ancora più romantica.

6. Pantheon, Roma

Numero totale di menzioni: 1,139,840

Il Pantheon è il monumento romano meglio conservato di Roma, costruito sul luogo in cui Romolo, il fondatore di Roma, salì in cielo per unirsi agli dei. Quest’ultimo può o non può essere vero. Tuttavia, quello che sappiamo per certo è lo splendore e le dimensioni degli interni di questo magnifico edificio. Inoltre, la parte più spettacolare di questo antico tempio, oggi chiesa, è la cupola. È sormontato da un oculo di 9 metri di diametro, progettato in questo modo così che i visitatori possono essere in contatto diretto con il cielo. Dopotutto, cos’altro aspettarsi da un tempio dedicato a tutti gli dei?

5. Burano

Numero totale di menzioni: 1,221,809

Burano è una piccola isola di pescatori con circa 4.000 abitanti, situata nella Laguna di Venezia. Inoltre, la sua principale attrazione sono le case colorate che la fanno sembrare una cartolina a grandezza naturale. Secondo la leggenda, erano dipinte con colori vivaci in modo che i marinai potessero vederli nei giorni nebbiosi quando tornavano a casa. Oltre a ciò, Burano è nota anche per la sua lunga tradizione nella produzione di merletti e ospita un Museo del Merletto con sede nella Scuola del Merletto.

4. Duomo di Milano

Numero totale di menzioni: 1,331,033

Il Duomo di Milano è una delle chiese più grandi e imponenti del mondo. E come potrebbe non essere quando la sua costruzione durò per mezzo millennio? Ovvero, la costruzione iniziò nel 1386 e non fu completamente terminata fino al 1965. Inoltre, la chiesa è un capolavoro dell’architettura gotica con migliaia di guglie e statue finemente scolpite. In aggiunta, è possibile camminare sul suo tetto! Immagini quanto deve essere sbalorditiva la vista da lassù.

3. Fontana di Trevi, Roma

Numero totale di menzioni: 1,607,243

Qual è la fontana più famosa al mondo? Esatto, è questa! Vale a dire, Fontana di Trevi è uno dei capolavori architettonici più maestosi. Si trova all’incrocio di 3 strade e segna il punto finale dell’Aqua Virgo, uno dei primi acquedotti di Roma. In più, se chiude gli occhi e butta una moneta in acqua sopra la spalla sinistra con la mano destra, un giorno tornerà a Roma. Se butta due monete troverà l’amore a Roma, e se ne butta tre si sposerà o divorzerà.

2. Parco Nazionale delle Cinque Terre

Numero totale di menzioni: 2,556,239

Il Parco Nazionale delle Cinque Terre comprende 5 pittoresche cittadine medievali sulla scogliera, interconnessi attraverso sentieri lungo la costa. Inoltre, sono circondati da paesaggi affascinanti che includono infiniti vigneti da un lato e una bellissima costa dall’altro. Peraltro, tutti e 5 sono in realtà villaggi di pescatori, unici e affascinanti a modo loro, ma ugualmente belli. In aggiunta, il modo migliore per esplorarli è fare un’escursione lungo la costa scenica e godersi il panorama.

1. Colosseo, Roma

Numero totale di menzioni: 3,642,220

Il Colosseo è un possente anfiteatro ovale che sorge nel centro di Roma. È famoso non solo per la sua struttura imponente ma anche per la sua storia brutale. Vale a dire, rappresenta l’origine dei combattimenti di gladiatori al tempo dell’Impero Romano. Inoltre, una volta all’interno del Colosseo, è possibile vedere i passaggi sotterranei un tempo utilizzati come una sorta di ascensore per gli ingressi a sorpresa di gladiatori e animali. Tuttavia, nonostante il suo passato intriso di sangue, il Colosseo è uno dei monumenti più importanti di Roma e merita sicuramente una visita.