XV Festival Internazionale della Sostenibilità Giardini Aperti - Comunica i nomi dei vincitori del MArteLive Sardegna 2022 - Concorso Internazionale per Giovani Talenti:la prima finale regionale in Italia.

XV Festival Internazionale della Sostenibilità Giardini Aperti

XV Festival Internazionale della Sostenibilità Giardini Aperti – Comunica i nomi dei vincitori del MArteLive Sardegna 2022 – Concorso Internazionale per Giovani Talenti:la prima finale regionale in Italia.

XV Festival Internazionale della Sostenibilità Giardini Aperti – Proclamati i vincitori delle finali regionali del concorso multiartistico MarteLive Sardegna 2022 – lo spettacolo totale organizzate da Abaco Teatro in collaborazione con Impatto Teatro, svoltesi martedì 12 luglio a partire dalle 18.30 al Teatro Massimo di Cagliari.

Cinquanta artisti e ensembles provenienti da tutta la Sardegna si sono esibiti sui diversi palcoscenici e negli spazi del teatro: teatro e musica in Teatro M2, proiezioni di cortometraggi cinematografici e opere di videoarte in Sala M3, mostre e installazioni alla MGallery, scrittori che hanno letto brani tratti dai loro libri in concorso per la letteratura nel foyer del Teatro M1, Dj’s Set e infine le sfilate di moda nella suggestiva Terrazza.

Undici sezioni artistiche, dieci delle quali in concorso, per accedere alla Biennale MArteLive 2022, che si svolgerà a Roma e nel Lazio dal 18 al 23 ottobre. Dopo le votazioni da parte della giuria popolare e della giuria di qualità sono stati scelti i vincitori:

Per la sezione Musica, vince Licia Svein, gruppo rock blues con influenze pop e cantautorali nato nel 2020 da un progetto di Elisa Vinci per la realizzazione del suo primo album “Where do I belong?”: sul palco Elisa si è esibita con il percussionista Marco Caredda (produttore del disco).

advertisement

Per il Teatro, approderà alla Biennale MArteLive 2022 Emanuele Bosu, con “Autunno” (produzione La Maschera) di cui è regista e interprete, accanto alla danzatrice Chiara Mameli.

Per le Arti Visuali: Sara Argiolas vince nella sezione Fotografia, Francesco Cogoni per la Scultura, Damiano Rossi per la Pittura e Matteo Tauriello per la sezione Grafica/Illustrazione.

Esordio fortunato per lo scrittore Dario Mameli, che vince nella sezione letteratura con il racconto breve “Pomodori Mon Amour”.

Per il Cinema vince il cortometraggio degli Artisti Fuori Posto “Boredom” e per la Videoarte approda alle finali nazionali e internazionali nella capitale “Pareidolia” di Elisa Meloni.

Infine, nella sezione Moda vincono Claude Couture Creation e Madelyce: le tre stiliste Claudia Cinzia Atella, Emanuela Vacca e Alice Manunza hanno entusiasmato il pubblico con le creazioni indossate da loro e da giovani modelle.

Ospite (fuori concorso) del MArteLive Sardegna 2022 DJ Pille (al secolo Daniele Pileri) che ha costruito la colonna sonora dell’evento, accompagnando le letture degli scrittori per poi proseguire con le selezioni musicali che hanno animato il Foyer.

I dieci vincitori rappresenteranno la Sardegna ad ottobre alle finali nazionali ed europee nella Biennale MArteLive, con quasi 1000 artisti tra “guest” ed emergenti delle varie discipline che concorreranno per oltre 150 premi, distribuiti in 16 sezioni artistiche.

Dopo la fine di agosto, quando sarà completo il quadro dei finalisti di tutte le regioni, si saprà se saranno possibili ulteriori “ripescaggi” a beneficio degli artisti sardi.

A Roma, per la Biennale MArteLive 2022, sono previsti circa 300 spettacoli tra concerti, performances, rappresentazioni teatrali e di danza, proiezioni, installazioni, readings, street art e dj set nelle periferie, videomapping di monumenti e tanto altro.

La giuria di qualità del MArteLive Sardegna 2022 è formata da esperti nelle diverse discipline, artisti e critici, e comprende Rosalba Piras, Karim Galici, Roberta Vanali, Valentina Esu, Paolo Frau, Joanna Logawa, Rossana Copez, Anna Lisa Mameli, Mattia Pegna, Giacomo Deiana, Raffaele Badas, Luca Mirarchi, Maria Assunta Calvisi, Tiziano Polese, Francesca Falchi, Matteo Incollu, Marco Spanu, Rossana Patricelli, Ercole Bartoli, Alice Deledda, Alessandra Menesini, Chiara Manca, Giacomo Pisano, Adelaide Carta, Marinella Staico, Nicoletta Francesca Demontis; la giuria popolare comprende invece spettatori e appassionati, chiamati a dare la loro valutazione sulle performances e sui lavori presentati, per dare voce al giudizio del pubblico.

La Cerimonia di Premiazione dei vincitori si svolgerà lunedì 1 agosto alle 19.30 nel Parco di San Platano a Villaspeciosa – all’interno del XV Festival “Giardini Aperti”: nell’occasione saranno anche assegnati tutti i premi speciali messi in palio da operatori, strutture e realtà di spicco della cultura isolana (e non solo).