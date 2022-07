XIX edizione “La valigia dell’attore”

XIX edizione “La valigia dell’attore” – Al via la XIX edizione del festival La valigia dell’attore, l’appuntamento annuale di approfondimento sul lavoro d’attore intitolato a Gian Maria Volonté.

XIX edizione “La valigia dell’attore” – L’Isola di La Maddalena è pronta ad accogliere la manifestazione che anche quest’anno presenterà novità e curiosità, tra inediti, omaggi al cinema sardo, proiezioni selezionate dal alcuni film tra i più significativi della stagione e incontri con i protagonisti del grande schermo.

Con la direzione artistica di Giovanna Gravina Volonté, Boris Sollazzo e la preziosa collaborazione di Fabio Ferzetti, il festival debutta martedì 26 luglio con lo svelamento di un documentario, totalmente inedito per l’Italia, Rosi About Eboli realizzato dai registi svedesi Björn Blixt e Peter Englesson durante le riprese del film di Francesco Rosi Cristo si è fermato a Eboli (1979).

Ad introdurlo, alla Fortezza I Colmi alle ore 21:00 ci saranno il regista Björn Blixt e la ricercatrice Giulia Longo, mediatrice culturale tra Italia e Danimarca (paese dove attualmente vive il regista), a cui si deve l’interessamento per la promozione del documentario nella nostra Penisola.

Dell’opera verrà proiettata un’intervista concessa all’epoca da Gian Maria Volonté durante le riprese del film, mentre la versione integrale verrà proiettata il 28 luglio alle ore 11.00 presso gli ex Magazzini Ilva di Cala Gavetta, alla presenza degli stessi e di Domenico De Gaetano e Claudia Buzzone, rispettivamente direttore e responsabile della diffusione e promozione mostre del Museo Nazionale del Cinema di Torino che la riporteranno in visione in autunno, in occasione dell’omaggio ai 100 anni della nascita di Francesco Rosi: un’iniziativa che partirà il 15 novembre 2022 con tre giorni di proiezioni al Cinema Massimo e un’esposizione alla Mole Antonelliana in programma fino al 23 febbraio 2023.

La prima serata del festival proseguirà con la proiezione di Ennio, l’opera-tributo di Giuseppe Tornatore al due volte Premio Oscar Ennio Morricone.

Regista ad oggi di dodici film e dieci documentari, molti dei quali fortemente autobiografici, Tornatore rende omaggio a uno storico amico e collaboratore ripercorrendone vita e opere, dall’esordio con Sergio Leone fino al Premio Oscar per The Hateful Eight nel 2016.

Il documentario è ricco di testimonianze dirette con amici, collaboratori e colleghi di Morricone durante tutta la sua attività professionale ed offre una serie di preziosi contributi tratti da molti anni di ricerche di archivio, oltre a clip tratte da iconici film musicati da Morricone, tra i quali alcuni interpretati da Volonté, e filmati esclusivi delle scene e dei luoghi che hanno definito la sua vita.

Björn Blixt è nato a Malmö, nell’estremo sud della Svezia. Dopo il liceo ha studiato Storia dell’Arte Moderna presso l’Università di Lund. Con una borsa di studio ha comprato una fotocamera e ha iniziato a fotografare oggetti di moda e di design. Ha frequentato la Scuola Svedese di Cinema a Stoccolma, dove si è diplomato come Direttore della Fotografia. Ha girato lungometraggi, serie tv, spot pubblicitari e documentari, viaggiando molto.