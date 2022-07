W.E. da bollino nero per il traffico passeggeri nel porto di Olbia

Intensa giornata ad Olbia per gli operatori portuali impegnati nella gestione del traffico di linea. Oggi, sabato 30 luglio, si è infatti registrato un importante picco, con lo sbarco di 16.437 passeggeri nel porto di Olbia, con un seguito di 5.886 auto.

I militari della Capitaneria di porto, coordinati dal Direttore Marittimo della Sardegna Settentrionale C.V. (CP) Giovanni CANU, sono stati impegnati al fine di sovrintendere al corretto funzionamento delle operazioni portuali, assistendo lo sbarco dei turisti, per il successivo imbarco di 16166 passeggeri e 5527 auto.

Il tutto ha coinvolto 14 navi che si sono date il cambio sulle banchine del porto di Olbia che si conferma la porta principale, non solo della Costa Smeralda, ma di tutta la Sardegna Settentrionale.

Le operazioni si sono concluse verso le 23:00 senza alcun disordine e riprenderanno nella giornata di domani, durante la quale sono previsti ancora numeri record, secondo il Nostromo del porto.

advertisement

PER EMERGENZE IN MARE, NON PERDETE TEMPO: CONTATTATE IL NUMERO 1530, ATTIVO SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE 24 ORE SU 24. LA GUARDIA COSTIERA È CON VOI!

W.E. da bollino nero