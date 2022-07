Villanova di Guidonia: Italia dei Diritti segnala cumuli di rifiuti

Enrico Perniè, vice responsabile per Tivoli e Guidonia di Italia dei Diritti e consigliere ombra per le due città tiburtine, denuncia abbandoni indiscriminati di rifiuti sul territorio di Villanova di Guidonia

Villanova: già in passato il movimento si era speso per denunciare il dissesto stradale e i rifiuti in strada. Italia dei Diritti torna ad occuparsi di Guidonia e precisamente della frazione di: già in passato il movimento si era speso per denunciare il dissesto stradale e i rifiuti in strada.

Dopo le elezioni e l’insediamento del nuovo sindaco, la situazione non sembra cambiata. Enrico Perniè, vice responsabile per Tivoli e Guidonia del movimento Italia dei Diritti, sottolinea che: “Abbiamo atteso prima di segnalare i disservizi di Guidonia per dare tempo al nuovo sindaco di prendere in mano la situazione e intervenire; adesso, dopo più di un mese dal suo insediamento, ci sentiamo in dovere di ricominciare a segnalare i disservizi della città tiburtina. Lo facciamo iniziando dai rifiuti che stazionano in Via della campanella: giacciono indisturbati e nessuno li raccoglie.

Questo è soltanto l’inizio del nostro lavoro di consiglieri ombra a Guidonia: vigileremo segnalando i disservizi legati ai rifiuti (che creano pericoli igienico-sanitario per i residenti), il dissesto delle strade (che mette in pericolo l’incolumità di chi vi transita) e tutto ciò che lede i diritti dei cittadini”.

Carlo Spinelli (responsabile provinciale romano del movimento Italia dei Diritti, nonché responsabile nazionale per la Politica Interna), elogiando il lavoro svolto da Enrico Perniè e da tutti i consiglieri ombra che stanno controllando i territori di competenza per denunciare mediaticamente tutto ciò che dissente da una buona amministrazione, avverte i sindaci: “Il nostro gruppo di consiglieri ombra che sta operando sul Territorio sta segnalando vari disservizi che si verificano nei comuni della Città Metropolitana di Roma Capitale. Continueranno a farlo con solerzia.

Gli amministratori sono avvertiti, non si faranno sconti a nessuno: o si amministra in modo virtuoso tenendo conto delle esigenze dei cittadini o si finisce sotto i riflettori mediatici attraverso le nostre denunce. Italia dei Diritti è – e sempre sarà – al fianco dei cittadini“.