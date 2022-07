Villacidro - Sereni orizzonti cerca infermieri, oss, fisioterapisti e personale per i servizi alberghieri per la nuova residenza anziani attiva entro l’autunno.

Villacidro – Sereni orizzonti cerca infermieri, oss, fisioterapisti e personale per i servizi alberghieri per la nuova residenza anziani attiva entro l’autunno.

Villacidro – Sereni orizzonti cerca infermieri – In vista dell’imminente apertura della sua nuova RSA a Villacidro, prevista per l’autunno 2022, il gruppo Sereni Orizzonti – tra le prime tre realtà in Italia nella costruzione e gestione di residenze per anziani, con 80 Rsa e più di 5mila posti letto in Italia e all’estero – ha attivato le procedure di ricerca e selezione del personale che verrà impiegato in struttura.

Realizzata in project financing con il contributo dell’ATS di Sanluri, la residenza sanitaria assistenziale di Villacidro può ospitare 84 anziani non autosufficienti.

L’immobile ha una struttura a due piani sopra terra (molto estesa e a forma a elica) ed è circondato da un vasto parco attrezzato e alberato.

Nella struttura trovano spazio la reception e gli uffici amministrativi, una palestra per la riabilitazione, un ambulatorio, una sala per servizi alla persona, una cucina e sale da pranzo comuni, un soggiorno con ampie vetrate per la socializzazione, una sala per il culto e servizi igienici per gli ospiti.

Come tutte le altre recenti costruzioni di Sereni Orizzonti nel resto d’Italia, anche questo edificio presenterà caratteristiche all’avanguardia per quanto riguarda l’ecosostenibilità e il risparmio energetico.

«Stiamo cercando diverse figure professionali da inserire nella struttura» – afferma Alessandro Mameli, referente regionale di Sereni Orizzonti – «La ricerca è aperta per medici, infermieri, operatori sociosanitari, psicologi, educatori, fisioterapisti, addetti alle pulizie e alle cucine.

Daremo priorità alla forza lavoro locale qualificata».

«Siamo molto fieri di avviare la nuova residenza per anziani a Villacidro» – dichiara Mario Modolo, direttore del gruppo Sereni Orizzonti – «Questa apertura garantirà la creazione di nuovi posti di lavoro e contribuirà a colmare la richiesta di assistenza alla terza età, che, soprattutto nella regione Sardegna, è particolarmente alta».

Tutti i professionisti interessati possono inviare i loro curriculum vitae all’indirizzo ufficiale villacidro@sereniorizzonti.it.