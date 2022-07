Ieri a Villacidro a conclusione di un'attività d'indagine intrapresa a seguito della denuncia-querela presentata da un 60enne pensionato del luogo, i carabinieri della locale Stazione hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari, per truffa aggravata, un 31enne originario di Crotone, residente a Roma, già gravato da precedenti denunce, poiché con artifizi e raggiri avrebbe indotto il villacidrese ad acquistare dal sito e-commerce "piscinemanomano.it" una piscina del valore di euro 1318,70 che non è mai stata consegnata.

Villacidro – Deferito in stato di libertà un 31enne

È sin troppo facile per qualunque malintenzionato proporre su un qualunque sito web di commercio elettronico o social network un oggetto che intrighi l’attenzione di sprovveduti acquirenti, anche in relazione ai prezzi stracciati di un eventuale acquisto, stimolandone i desideri, ricevere poi il maltolto tramite bonifico e chiudere il rapporto semplicemente non inviando quando promesso, per scomparire infine da tutti i radar.

Con molta fatica i carabinieri riescono spesso ad individuare gli autori del raggiro che potranno spesso pervenire ad una condanna in sede penale ma che non restituiranno mai il valore della truffa compiuta.