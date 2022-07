Gita sociale in Ogliastra della FAP Acli, aperte iscrizioni per anziani

Sono aperte le prenotazioni per la gita sociale in Ogliastra dedicata ad anziani e pensionati: quattro giorni a visitare le bellezze della costa est.

Alla scoperta delle bellezze Ogliastrine tra storia e natura. Dall’8 all’11 settembre la FAP – Federazione anziani e pensionati delle Acli Provinciali di Cagliari organizza una gita sociale in Ogliastra. L’attività si inserisce nell’azione sociale dell’associazione, volta a promuovere e incoraggiare esperienze aggregative in grado di contribuire al mantenimento di una vita attiva per gli anziani. La gita prevede sistemazione in hotel, escursioni nel territorio e nella Gola di Su Gorropu con transfer in fuoristrada.

INFO

Le iscrizioni sono aperte. Per maggiori informazioni e per conoscere il programma completo è possibile contattare il 3280981980 (Francesco Pisano).