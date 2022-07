Veliamoci, 300 ragazzi da tutta Italia per imparare le attività di vela nel Golfo di Oristano

Sono circa 300 i ragazzi che in queste settimane si stanno alternando nelle attività in acqua e a terra organizzate dal Circolo Veliamoci. Gli istruttori FIV sono impegnati nell’accoglienza e nell’insegnamento delle attività veliche per i ragazzi dai 14 ai 18 anni che provengono da numerose regioni italiane, solo per citarne alcune: Emilia Romagna, Lombardia, Puglia, Veneto, Calabria Campania, Lazio.

In queste settimane i ragazzi imparano e si divertono nel Golfo di Oristano con la scuola-vela: praticano corsi teorico-pratici di avvicinamento alla vela, utilizzano il simulatore a terra, escono in mare divisi in equipaggi seguiti dagli istruttori della Federazione Italiana Vela in forza all’asd Veliamoci e praticano attività ginniche di supporto all’attività in mare.

Ci sono poi i bambini e i ragazzi di Oristano e della provincia che ogni giorno partecipano al Vela Camp, anche in questo caso, insieme alle attività ricreative, si svolgono intense mattinate di sport.

“E’ una forte emozione dopo due anni di chiusura vedere tanti ragazzi tornare insieme in acqua”, commenta la presidente di Veliamo Maria Cristina Atzori.

Vivere le giornate in mare è un momento educativo molto importante per i più giovani: “l’esperienza in acqua consente ai ragazzi di apprendere le dinamiche di gruppo divertendosi e imparando a gestire il tempo trascorso in alto mare”, spiega.

Sorrisi e giochi, educazione, sport e osservazione delle regole: Veliamoci è un mondo che offre una finestra spalancata sul mondo del mare e delle sue dinamiche.

“E’ un periodo molto impegnativo per noi- conclude la presidente Maria Cristina Atzori- Veliamoci diventa la residenza estiva dei giovani oristanesi e dei paesi vicini o che vivono in altre città, molto grandi o piccoli centri talvolta lontani dal mare e qui in Sardegna, a Torre Grande, hanno l’opportunità di conoscere altri coetanei che provengono dal resto d’Italia e affacciarsi allo splendido mondo della vela”.