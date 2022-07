US Tempio: prelevato il centrocampista Felipe Roccuzzo

L’argentino classe ’95 è reduce da un’ottima stagione in Eccellenza tra le fila della Nuorese: ha infatti collezionato 34 presenze e raggiunto il traguardo dei playoff

Nuovo arrivo in casa US Tempio: Felipe Josè Roccuzzo vestirà la maglia dei galletti nella stagione 2022/2023.

Il centrocampista, che unisce tecnica e fantasia, è reduce da una stagione da protagonista in Eccellenza, tra le fila della Nuorese (compagine allenata lo scorso anno da mister Cantara, tecnico che l’argentino ritroverà in questa nuova avventura).

Cresciuto nel Settore Giovanile della Gimnasia y Esgrima di La Plata, Roccuzzo ha lasciato il Sudamerica per militare un anno nel Bellinzona, in Svizzera, prima di tornare nella Federal B Argentina con la maglia dell’Everton.

Nel 2021 l’arrivo in Sardegna per iniziare il suo percorso sportivo in Italia: «Ho scelto l’US Tempio perché ho visto che si tratta di una Società molto organizzata. É una piazza importante del calcio sardo. Dall’esterno si vede che c’è un’atmosfera molto bella; ne voglio fare parte. Sono felice di essere qui e anche di ritrovare il mister».

Roccuzzo sarà ai nastri di partenza per la preparazione prevista l’8 agosto allo stadio “Nino Manconi”.