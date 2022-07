US Tempio, nuovo rinforzo in difesa: acquisito Alessandro Pinna

Il centrale algherese classe 2000 arriva dall’Atletico Uri: giovane dal gran fisico – e dalle idee chiarissime sul proprio futuro – conquistatosi sul campo la maglia da titolare in Serie D

Il difensore algherese Alessandro Pinna è un nuovo giocatore dell’US Tempio. Nonostante i tantissimi occhi puntati su di lui in questa finestra di mercato, per il classe 2000 la scelta è stata immediata.

«Tempio è una piazza calcistica che mi incuriosisce molto – le sue prime parole – mi piace il progetto iniziato qui e mi piacerebbe diventare un giocatore importante, e chi lo sa, magari un pilastro per questa squadra. Non è mai facile creare un ciclo, bisogna fare gruppo, ci vuole spogliatoio; anche se sono giovane so ascoltare, e parlare quando serve. Il mio ruolo è delicato ma non ho alcun timore, anzi: ho voglia di iniziare subito questa esperienza. Obiettivo? Sono uno positivo: vincere».

Nato ad Alghero e cresciuto calcisticamente tra Mercede e Alghero Calcio, a 17 anni Pinna viene chiamato in Eccellenza al Castiadas, squadra con la quale conquista una promozione in Serie D.

Resta a Castiadas anche nelle due stagioni successive per poi passare, da fuori quota, nell’Atletico Uri con cui conquista ancora una volta la promozione nella categoria superiore. Nella scorsa stagione si conquista il campo gara dopo gara divenendo titolare inamovibile per tutta la seconda parte del campionato fino alla salvezza conquistata ai playout.

