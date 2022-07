US Tempio: Arca e Sabino alla corte di mister Cantara

L’US Tempio ha reso note le acquisizioni dell’attaccante esterno Luca Sabino e del terzino Paolo Arca (entrambi provenienti dall’Ossese, campionato Eccellenza)

L’attaccante esterno Luca Sabino, richiestissimo classe 2003 scuola Cagliari, sceglie la maglia dell’ US Tempio dopo l’ultima – esaltante – stagione in Eccellenza con l’Ossese che lo ha visto imporsi come una delle rivelazioni del campionato. Nonostante le richieste pervenute da più parti, ha deciso di sposare il progetto dei Galletti e vestirne la maglia per la stagione 2022/2023.

Il ragazzo ha mosso i primi passi nelle giovanili della San Paolo per poi passare dodicenne al Centro di formazione Cagliari ad Alghero. Negli anni successivi ha militato nelle formazioni under 15, 16 e 17 del Cagliari con i Giovanissimi e gli Allievi Nazionali. Per lui anche uno stage nella Nazionale Under 15 nel 2017 per poi passare alla Primavera rossoblù. Dal 2020 è andato in prestito all’Ossese, squadra con la quale si è messo in evidenza per le doti tecniche e la velocità ma anche per la grande maturità di gioco.

Grande soddisfazione per il tecnico Cantara (che già lo aveva allenato) e per la Società (che punta a costruire un importante ciclo con una squadra rinnovata e attenta ai migliori prospetti del territorio).

advertisement

«Lo scorso anno ho visto tutte le immagini del Tempio – le prime parole del giovane attaccante – e quando mi hanno chiamato sono stato felicissimo perché ho tanta voglia di giocare in una piazza così, con tanto tifo e tanta storia. Poi c’è il mister Cantara, lui è davvero “tanta roba”. E’ stato lui a buttarmi in campo a 17 anni e a farmi giocare con i più grandi senza alcuna paura. Conosco l’importanza di questa Società ma la maglia non mi peserà, mi dà solo moltissimo entusiasmo e non vedo l’ora di iniziare».

Il secondo innesto di cui si è fatto accenno, risponde al nome di Paolo Arca, esperto terzino ex Serie D ed Eccellenza. Il classe ’97 è uno dei giocatori più affidabili, continui e di esperienza della quinta serie del campionato italiano: sarà a disposizione del tecnico Cantara che lo conosce bene per averlo avuto negli anni scorsi all’Ossese, formazione in cui ha militato nelle ultime 4 stagioni.

«Perché ho scelto Tempio? Perché è una piazza importante – le parole di Arca – e questo ha il suo peso nelle decisioni. Non è un problema scendere di categoria per me quando si va in una squadra che ha storia e ambizione. E poi ritrovo mister Cantara, con cui ho sempre avuto un ottimo rapporto e con il quale ci siamo sempre confrontati, anche dopo che abbiamo seguito strade diverse».

Cresciuto nelle giovanili del Cagliari, Arca ha militato per due anni nella primavera rossoblù (con quasi 50 presenze) prima di passare in serie D da fuoriquota con la maglia del Seregno nel 2016 (32 presenze) e del Varese nel 2017 (30 presenze).

Rientrato in Sardegna dalla penisola, ha militato nell’Ossese prima in Promozione e, dopo la vittoria del campionato nel 2018, in Eccellenza, sempre con la maglia da titolare (per un totale di quasi 150 presenze in bianconero).

«Non ho visto molto dello scorso campionato e non uso molto i social – conclude Arca – ma non è difficile trovare le motivazioni per venire a giocare nell’ US Tempio, anzi. Da un punto di vista personale ho una gran voglia di raggiungere l’obiettivo di tutti noi, a partire dal presidente, e di fare parte di un nuovo ciclo per riportare in alto questa società e questa città».

Potrebbe interessarti anche: US Tempio: l’attaccante Sergio Valenti confermato