Uri – tutto pronto per la Sagra del Carciofo

URI: 5-6 agosto grande festa per la dodicesima Sagra del Carciofo. Gran finale sabato sera con il concerto dei Tazenda.

Venerdì 5 e sabato 6 agosto ritorna a Uri la grande festa dedicata al carciofo. La dodicesima Sagra Estiva è organizzata come ogni anno dalla Pro Loco, sostenuta dal Comune di Uri, la regione Sardegna e dalla Camera di Commercio di Sassari con il programma Salude&Trigu. L’organizzazione ultratrentennale ha studiato un ricco programma che spazia dalla musica all’enogastronomia passando per la storia del paese.

La Sagra 2022 vedrà rinnovare il gemellaggio stretto nel 2018 con le comunità di Trzebnica (Polonia) e del Comune di A Baña (Spagna). Le delegazioni arriveranno il giovedì sera per assistere ai due giorni di festeggiamenti e riprendere i contatti in questo post pandemia da ricostruire.

Durante le due serate la ProLoco proporrà diversi piatti a base di carciofo. I menù completi a 15 euro offriranno venerdì 5 agosto in piazza della Libertà: lasagne carciofi e purpuzza, agnello con carciofi e patate, dolce tipico, pane, acqua e vino. Sabato 6 la cena sarà in piazza Alisa, il menù completo sarà a base di: ravioli con carciofi e purpuzza, porchetta al profumo di mirto con carciofi in verde, dolce tipico, pane, acqua e vino. Non mancherà lo street food e la bancarelle delle seadas di Andarinos di Usini.

I TAZENDA chiuderanno la due giorni di manifestazioni. Il gruppo, con Nicola Nite alla voce, Gigi Camedda piano e voce, Gino Marielli chitarra e voce, arriverà a Uri con il suo #TourAntìstasis2022. Tantissime le persone attese per il live della band sarda che era previsto per la Sagra 2020 e rimandato a causa della pandemia.

L’incontro tematico di venerdì 5 alle ore 17 racconterà l’importanza della coltura locale e di come la salvaguardia delle DOP garantisca le coltivazioni regionali.

“Carciofo, Moringa Oleifera e Grano duro sardo: alimentazione e salute”, questo il titolo del convegno che si terrà nella sala della Biblioteca comunale e che presenterà anche la nuova coltura di recente impianto nelle campagne uresi: la Moringa Oleifera.

I cori di musica tradizionale e la fisarmonica Giuseppe Cubeddu animeranno il venerdì sera dalle 19.30. Sul palco saliranno i gruppi folk: Santa Rughe di Uri, Accademia tradizioni popolari Tempio, Su Carrazu Ghilarza.

La giornata del sabato prenderà il via con la manifestazione podistica alle 17.30 e il laboratorio di degustazione gratuita del formaggio a Casa Diaz.

I bambini godranno dell’intrattenimento dei “Tricirco” che venerdì e sabato dalle 19 alle 22 faranno divertire i piccoli con giochi e attività e distribuiranno pop-corn e zucchero filato.

Spazio alla storia e alla cultura con il percorso “Centro %” inaugurato lo scorso anno per valorizzare le bellezze del centro storico e guidare i visitatori alla scoperta di un percorso museale a cielo aperto.

La due giorni dedicata al carciofo e alla comunità urese si concluderà con la musica live di Elena Ciccu dalle 20 e dalle 22.30 in piazza della Libertà con i Tazenda.

Il Sindaco di Uri Matteo Emanuele Dettori: “L’edizione estiva della Sagra negli ultimi anni – anche a causa dell’emergenza Covid che non ha permesso l’organizzazione di quella primaverile – ha visto una crescita di presenze ma anche di offerta al turista che visita per la prima volta il nostro centro, che costituisce insieme alle altre “Biddas” del circondario il fulcro storico della regione del Coros. Questa offerta culturale unita a quella enogastronomica, che mette al centro il nostro prodotto principe, sarà il punto di forza per rilanciare le sagre e gli eventi di promozione del nostro territorio che grazie all’impegno pluridecennale dell’associazione turistica Pro Loco Uri ci ha permesso di raggiungere dei traguardi ambiziosi. Le parole coinvolgimento e ospitalità denoteranno questa XII edizione della Sagra del Carciofo estiva che vedrà rinsaldare lo storico gemellaggio con le rappresentanze del Comune di Trzebnica (Polonia) e del Comune di A Baña (Spagna)”.

“La Sagra del Carciofo continua ad essere un faro tra gli eventi enogastronomici del panorama regionale e questa sua edizione estiva ripaga il paese del mancato appuntamento primaverile. In questa dodicesima edizione, che vede la partecipazione delle delegazioni estere gemellate, abbiamo riposto tante aspettative e realizzato un programma inclusivo, allegro e ricco di micro-eventi” – commenta La Presidente della ProLoco Antonietta Capozzoli:

“Il Convegno ‘Carciofo, Moringa Oleifera e Grano duro Sardo – Alimentazione e Salute’, organizzato dal Comune di Uri in collaborazione con l’Agenzia LAORE SARDEGNA, AGRIS e Uniss, si prefigge di illustrare e discutere su argomenti di grande attualità nel campo della nutraceutica e dell’alimentazione per la salute, temi su cui convergono l’interesse della comunità scientifica insieme al desiderio di informazione da parte dell’opinione pubblica. Il Convegno intende quindi presentare e dibattere sulle più recenti acquisizioni scientifiche relative ai prodotti Carciofo, Moringa Oleifera e Grano duro Sardo, snocciolando l’argomento con i più alti esponenti del nostro panorama regionale” – commenta L’Assessore all’Agricoltura Francesco Murru