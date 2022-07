Un’auto speciale per Giorgio: raccolta fondi online contro la SLA

Un’auto speciale per Giorgio, questo lo scopo della raccolta fondi online contro la SLA.

“Siamo una giovane coppia, con un figlio di tre anni, non è nostra abitudine chiedere aiuto e abbiamo sempre cercato di cavarcela da soli fin dove potevamo”.

Inizia così l’appello sulla piattaforma GoFundMe di Veronica Milia, compagna di Giorgio, che da Carbonia ha lanciato una raccolta fondi per permettergli di spostarsi mediante una speciale automobile.

“Purtroppo – racconta – a Giorgio il 22 settembre del 2020 è stata diagnosticata la SLA, togliendogli ogni tipo di indipendenza. Il caso – continua – ha voluto che la sua fosse la Bulbare, caratterizzata da partita della voce, di ogni movimento e della capacità respiratoria”.

“A oggi – scrive – Giorgio è seduto su una sedia senza alcuna capacità di movimento, ma con il cervello intatto, e la possibilità di esprimersi tramite il Tablet oculare”.

“Vorrebbe avere un mezzo per muoversi senza dover dipendere da enti esterni, ma solo dalla sua famiglia. Purtroppo – aggiunge – i costi dei mezzi per invalidi sono abbastanza alti e noi non possiamo permetterci una spesa così grande.

“Vorrei esaudire il suo desiderio – prosegue – uscire con la famiglia e godersi i piccoli momenti con suo figlio, che sia un tramonto al mare o una passeggiata al porto. Giorgio – conclude Veronica – ormai è chiuso in casa da un anno e mezzo”.

La campagna ha superato i 1.600 euro ed è raggiungibile al link https://gf.me/v/c/4srp/auto-disabile