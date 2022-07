Una cena per la vita: edizione 2022 sotto le Stelle il 19 luglio a Cagliari

Il 19 luglio a Cagliari, alle ore 20.30, torna l’ottava edizione di “Una Cena per la Vita”, la Cena lungo le strade cittadine del centro, organizzata dal Comitato Sardegna della Fondazione AIRC per la Ricerca sul Cancro ETS.

Un’elegante cena sotto le stelle, che diventa l’occasione per trascorrere piacevoli momenti, uniti nella solidarietà per la raccolta di fondi a favore della ricerca scientifica nell’ardua lotta per la prevenzione e la cura del cancro.

Quest’anno l’evento, che ha ottenuto il Patrocinio del Comune di Cagliari, verrà organizzato, nel bellissimo “Giardino sotto le Mura” in viale Regina Elena, dove verrà allestita una lunga tavola di circa 50 metri.

Fondazione AIRC, mantiene il proprio impegno con la comunità scientifica oncologica, sostenendo 741 progetti di ricerca, 93 borse di studio e 22 programmi speciali, per rendere il cancro sempre più curabile e investe 136 milioni 645 mila euro nel 2022 per sostenere oltre 5.000 ricercatori determinati a trovare le migliori soluzioni per la prevenzione del cancro, la diagnosi precoce e la cura di tutti i pazienti.

AIRC ha potuto mantenere e accrescere il proprio impegno con i ricercatori grazie alla costante fiducia di 4,5 milioni di sostenitori e al contributo di 20 mila volontari.

Gli investimenti di AIRC in Sardegna

In Sardegna sono stati deliberati 412.000 euro per il sostegno di 2 progetti di ricerca, uno all’Unità di Oncologia e Patologia Molecolare dell’Università di Cagliari con il Professor Amedeo Columbano, il gruppo di ricerca studia i meccanismi molecolari che stanno alla base della trasformazione tumorale delle cellule del fegato e l’altro all’Università di Sassari con il Professor Mario Sechi, che si occupa di tumore del pancreas e 1 programma speciale.