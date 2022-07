Ultimi spettacoli all’Aria Performing Art Festival ad Ossi

Danza, musica, performance e incontri inconsueti tra universi artistici differenti. Nello spazio del parco di Molineddu a di Ossi prosegue la prima edizione di “Aria Performing Art Festival“.

L’atteso evento organizzato dalla compagnia Senza Confini Di Pelle con la direzione artistica di Dario La Stella e Valentina Solinas entra nel vivo stasera (sabato 23) per concludersi domani ( domenica 24).

Ad aprire il festival è stata la coreografa torinese Claudia Adragna con il suo solo “Ups! I’m out”, un onirico viaggio nei mancati appuntamenti e nell’essere fuori tempo. Al calar del sole la coreografa venezuelana Ivelice Brown ha incantato il pubblico con il suo solo “Un ser de la nada” tra fantascienza e ritmi techno. L’ultima performance della prima serata è stata quella della coreografa romana Gabriella Maiorino con il suo duetto “20-20” di grande energia cinetica in cui viene indagata la relazione spaziale di due corpi simbiotici interpretati da Francesca Mazzoni ed Elisa Quadrana.

Applausi anche per gli artisti in scena nella seconda giornata che ha visto sul palco Ivelice Brown insieme alla danzatrice venezuelana Victoria Villalba con un duetto dal titolo “Decorator Crab” una riflessione appassionata sul consumismo dell’abbigliamento e sulla conseguente implicazione ambientale. Di grande fascino l’appuntamento al buio tra la coreografa genovese Giselda Ranieri e il contrabbassista algherese Salvatore Maltana. Dopo aver presentato alcuni brani tratti dal suo ultimo lavoro dal titolo “Matìs” Maltana ha creato insieme a Ranieri un “Blind Date” un evento unico di inaspettate dinamiche poetiche in cui danza e musica si sono legate in un esperienza artistica condivisa.

STASERA E DOMANI

Anche stasera (sabato 23) a Molineddu si comincia alle 20,30 con TriOXX una compagnia di giovani coreografe cagliaritane sostenute da Spaziodanza/Fuorimargine con il loro primo lavoro dal titolo “Esuvia“, una performance molto intima alla ricerca della propria primitiva identità eseguita da Rachele Montis, Giulia Vacca e Parwanhe Frei e le musiche di Manuela Ragusa. La serata proseguirà con uno spettacolo-concerto-happening dal titolo “Studio per Rock” della compagnia Senza Confini Di Pelle, che vede un ensamble eterogeneo composto da Dario La Stella (danza), Valentina Solinas (danza), Antonio Baldinu (batteria), Alice Doro (chitarra), Mauro Porcu (narrazione). Un evento di grande impatto in cui 5 i performer si scatenano sulla scena utilizzando diversi materiali sonori, testi e danze portando il pubblico dentro scenari di concerti Rock e visioni oniriche e lisergiche di grande energia, che mettono addosso la voglia di ballare. A margine della performance sarà presentato il libro Metronomicon di Mauro Porcu edito da Tempesta editore.