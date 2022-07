Trasportounito: convocazione per fermo autotrasporto

Trasportounito: la burla di una convocazione sul filo di lana per il fermo dell’autotrasporto

Trasportounito:

Se ci fosse stato bisogno di un’ulteriore prova dell’approssimazione con cui il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, si muove, ebbene questa prova si è manifestata e in modo clamoroso.

In pieno disprezzo di qualsiasi logica di rapporti sindacali, ma specialmente della categoria degli autotrasportatori, la convocazione giunta dal Ministero per la vigilia del fermo nazionale dei servizi, e cioè per venerdì 15 luglio, è giunta solo oggi.

Ciò – sottolinea Trasportounito – rappresenta l’ennesima dimostrazione della superficialità, e incompetenza, con cui le Istituzioni trattano il complesso tema dell’autotrasporto delle merci.

Tra l’altro l’affannosa rincorsa di queste ore per distribuire i 500 milioni promessi 4 mesi fa non è altro che la conferma del totale caos istituzionale in atto.

Roma, 13 luglio 2022