Tentata estorsione a Guspini

Ieri ad Arbus, a seguito di una denuncia querela presentata da un 34enne del luogo i Carabinieri hanno deferito in stato di libertà un trentaquattrenne brasiliano, residente a Legnano, di fatto irreperibile e gravato da precedenti denunce, nonché una quarantottenne di Toscolano Maderno anche lei censita in banca dati delle forze di polizia.

I due in concorso tra loro e con artifici e raggiri, dopo aver messo in vendita sul social network “Marketplace” un ciclomotore Vespa, con artifizi e raggiri sono riusciti, tramite transazioni compiute da uno sportello bancomat, a farsi ricaricare cinque carte Postepay per un totale di 11 operazioni complessive, per un importo totale di 2420€, ai fini dell’acquisto del ciclomotore in questione.

Il mezzo naturalmente non è stato mai recapitato al disaccorto e imprudente compratore, che non ha potuto far altro che denunciare i fatti ai carabinieri che, seguendo il percorso del denaro, sono riusciti ad identificare i truffatori.