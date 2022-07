Tennistavolo Sassari: la A2 maschile conferma Poma e Ganiyu

Tennistavolo Sassari: A2 conferma Poma e Ganiyu

Tennistavolo Sassari: la nuova stagione inizia con la conferma dei giocatori Marco Poma e Ganiyu Ashimiyu

La A1 maschile sfiorata nell’anno da matricola in A2, titoli regionali e medaglie ai campionati nazionali giovanili. Il Tennistavolo Sassari punta a proseguire sull’onda dei risultati della stagione conclusa a giugno, cercando di migliorarsi ulteriormente nella stagione 2022/23.

La programmazione parte dalla A2 maschile. Punti fermi della squadra sassarese il nigeriano Ganiyu Ashimiyu, che sta riducendo i bassi e aumentando gli alti nelle sue prestazioni, e il cagliaritano Marco Poma, classe 2002, campione sardo, campione italiano nel doppio di seconda categoria e bronzo nel doppio Under 21 ai Campionati Nazionali Giovanili di Rimini. Poma è ottavo nel ranking nazionale giovanile.

Ora la società sassarese è vicina all’ingaggio di un nuovo giocatore che completi la squadra.

Sarà ancora Mario Santona a seguire la squadra come tecnico, che ha avuto ottimo impatto nel nuovo campionato. “L’obiettivo è ben figurare come l’anno scorso e migliorare ancora. Aspettiamo per capire se saremo ancora nel girone meridionale. E comunque si prefigura una A2 di elevato livello. Vogliamo un giocatore giovane con prospettive di crescita e gruppo stabile che si alleni a Sassari per aumentare la qualità degli allenamenti anche dei giovani del nostro vivaio”.