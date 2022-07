Teatro Sassari: “La sorpresa” al Palazzo Baronale

TEATRO SASSARI: AL PALAZZO BARONALE DI SORSO VA IN SCENA “LA SORPRESA”

Prosegue al Palazzo Baronale di Sorso la rassegna estiva della compagnia Teatro Sassari che ripropone 4 produzioni molto amate dal pubblico.

Giovedì 14 luglio andrà in scena alle 21,30 “La sorpresa” di Cosimo Filigheddu, regia Mario Lubino. Lo spettacolo narra la vicenda di un ricco uomo d’affari che scompare in Africa durante un viaggio di lavoro insieme al suo fidato segretario, pare rapito da una tribù ribelle. Dopo dieci anni con una telefonata annuncia il suo ritorno alla moglie ed ai figli increduli. Fervono i preparativi in famiglia per accoglierlo e soprattutto per prepararlo cautamente ad alcuni importanti cambiamenti avvenuti nei dieci anni trascorsi: un amante per la sconsolata moglie, una carriera da pornostar per la figlia, il carcere per il figlio per un losco affare di tangenti. Ma anche l’ignaro marito riserverà una inaspettata sorpresa. Interpreti: Alessandra Spiga, Mario Lubino, Michelangelo Ghisu, Sabrina Commissario, Paolo Colorito e Pasquale Poddighe.

Scenografia Laboratorio C.T.S., allestimento scenico Tomaso Tanda, disegno luci e fonica Grandi luci di Tony Grandi.

Biglietti disponibili all’Info Point di Palazzo Baronale, oppure prenotare al 349/1926011 o

acquistare direttamente al botteghino il giorno dello spettacolo dalle ore 20.00