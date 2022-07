Summerbeach 2022: XVIII edizione tutta da scoprire

Tutto pronto per la 18° edizione di uno degli eventi sportivi più attesi dell’estate

Tutto pronto per la XVIII edizione del tanto atteso SummerBeach Village 2022: “In quel giorno dell’aprile del 2005 che ci venne in mente e avemmo il coraggio di realizzare un evento sportivo ad Alghero, mai e poi mai avremmo pensato di riuscire a diventare maggiorenni.. Ne siamo davvero felici.” Così il presidente della polisportiva Sottorete, Stefano Ogno, esprime la propria gioia per il traguardo raggiunto. Il Summerbeach Village è un evento di natura ludico/sportiva che si prefigge l’obiettivo di promuovere il territorio attraverso lo sport e l’animazione.

Un occasione per intrattenere la popolazione locale e turistica, Quest’anno si parte col botto: sabato 2 luglio con la tappa nazionale di Beach rugby organizzata dall’ amatori rugby Alghero in collaborazione con la polisportiva Sottorete. Alla fine del torneo si esibiranno i ragazzi della scuola di musica “La Chitarreria” insieme al gruppo algherese “I pirati”.

Un appuntamento consolidato che come ogni anno, anche per questa diciottesima edizione, ha in serbo una serie di novità su cui sta profusamente lavorando l’organizzazione per offrire un tocco di originalità in più al villaggio sportivo che è stato allestito sul lido San Giovanni di Alghero.

advertisement

Il Summerbeach offre l’opportunità per tutti quelli che desiderano passare del tempo in maniera serena e spensierata in un sano contesto di allegria e intrattenimento. La manifestazione si rivolge ad ogni tipo di pubblico, bambini, adolescenti, famiglie e anziani. Questa è un’occasione di aggregazione sociale, sportiva e di intrattenimento per tutti, dal giorno alla notte.