Sulky Jazz Festival di Sant’Antioco

Sulky Jazz Festival di Sant’Antioco – Il Sulky Jazz, festival giunto ormai alla sua quarta edizione, è occasione d’ascolto e di trasporto (emotivo) fluida e intensa, spazio fisico e musicale ritagliato all’interno di un’isola nell’Isola in cui le note del jazz si sono prima fuse allo scrosciare dell’onda del mare, complici tiepide notti di luna che illuminano spiaggia, ed ora conquistano vie e piazze del centro di Sant’Antioco.

Sulky Jazz Festival di Sant’Antioco – Così sarà venerdì 22 luglio. Dopo le prime tre serate in spiaggia si torna in paese, in piazza De Gasperi, sede in cui si svilupperò il resto del cartellone del festival. Si tratta di un “ritorno” alla grande, dato che sul palco del Sulky Jazz si esibirà il Sylvia Pagni Trio (h 21.30), momento imperdibile per i cultori del jazz più classico.

Ad accompagnare Silvia Pagni altri due straordinari big del panorama Rhythm and Jazz nazionale ed internazionale: Fabio Crespatico al contrabbasso e basso elettrico e Maxx Furian alla batteria.

Un tris d’assi. Una regina del Jazz che sa essere cantante, e direttrice d’orchestra, e ancora fisarmonicista e pianista. Sylvia Pagni ha ricevuto il premio come migliore jazzista donna, artista del linguaggio e maestra di gusto, poliedrica signora dei salotti del grande jazz italiano. Figlia d’arte, vive immersa nelle arti musicali.

Nel 1984 viene la “Fisarmonica d’oro”, oggi è una fisarmonicista di livello mondiale. Gira il mondo, e riceve applausi in tutto il mondo. La formazione in trio è uno spettacolo.

Innumerevoli le collaborazioni, tanti i passaggi televisivi, miriadi i concerti vissuti sul palco in carriera. Carriera che continua, florida e solida e lucente.

L’Isola di Sant’Antioco continua ad accogliere il popolo del jazz, senza dimenticare i turisti, i viaggiatori e gli appassionati in cerca di bellezza e di bellezze in cui la natura e la Sardegna si miscelano alla massima espressione all’arte, usando il circostante come amplificatore e valorizzando l’intero territorio nella sua più pura ed incontaminata essenza.

Al ritmo della musica.

Sette appuntamenti in programma – dal 1 luglio al 26 agosto 2022 -.

E poi ancora accoglienza, promozione e valorizzazione dell’esistente attraverso l’arte, elementi cardine di una manifestazione organizzata dal Comune di Sant’Antioco con il supporto dell’Associazione Enti Locali per lo Spettacolo, con il patrocinio della Regione Sardegna e della Fondazione di Sardegna. Gli eventi sono tutti gratuiti.