Stintino Jazz&Classica; domani il concerto jazz chiude l’edizione 2022

Domani la Big Band di Roberto Spadoni sulla terrazza del MuT.

Si chiude domani 15 luglio con il concerto della Big Band l’edizione 2022 di Stintino Jazz&Classica. Dalle 21, sulla terrazza del Museo della Tonnara in via Lepanto, gli allievi del seminario curato da Roberto Spadoni si metteranno alla prova, eseguendo, tra gli altri, anche brani composti durante la masterclass di Composizione e arrangiamento Jazz tenuta da Bruno Tommaso e lo stesso Spadoni, grande novità di quest’anno. Stintino J&C 2022, rassegna curata dall’Associazione LABohème in collaborazione con il Comune di Stintino e il contributo della Fondazione di Sardegna e del Banco di Sardegna, conclude così una serie di 10 eventi in 10 giorni, dall’opera al jazz, dalla classica al canto corale, tutti a ingresso libero, e che hanno coinvolto oltre cento persone tra artisti e tecnici, in un appuntamento che si conferma per il nono anno consecutivo. Ai live sono state affiancate quest’anno tre masterclass: Canto lirico con Cristina Melis e i due corsi jazz con Bruno Tommaso e Roberto Spadoni.