Stintino – “Enjoy Beach Festival” contro il dissesto idrogeologico

Ivan Iacobucci protagonista del terzo evento dell’Enjoy Festival a Stintino.

Appuntamento Sabato 30 luglio alla Spiaggia delle Saline.

La musica elettronica e le selezioni musicali di Ivan Iacobucci protagoniste del terzo

appuntamento dell’Enjoy Festival, la rassegna musicale che la FL Comunicazione in

collaborazione con Elighe Tree sta proponendo nella bellissima spiaggia delle Saline a

Stintino. Sabato 30 luglio il Festival arriva dunque uno dei dj e produttori più acclamati a livello internazionale.

Come per gli altri eventi dell’Enjoy 2022 l’ingresso sarà completamente gratuito.

L’edizione 2022 dell’Enjoy però non è solo musica ma anche rispetto per l’ambiente

grazie al progetto “Elighe Tree”, nato un anno fa, su iniziativa di un piccolo gruppo di

amici con l’obiettivo di fare qualcosa di concreto per il nostro Pianeta. Qualcosa che

sopravvivesse a noi e che potesse essere donato a tutti gli esseri viventi. La risposta è

arrivata immediata dal cuore: Alberi e Piante. L’associazione ha come primo scopo quello

di far si che avvenga il ripopolamento di alberi e piante autoctone in tutti i terreni che

necessitano di nuova vita. Proteggere insieme la Sardegna dal dissesto

idrogeologico mantenendone la biodiversità e tutelandone la fertilità, depurandola come

madre natura ha fatto da sempre.

Durante gli eventi è aperta la raccolta fondi per questo progetto.