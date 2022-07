Stasera a Senis, per Fotografia contemporanea in Marmilla, verrà inaugurata la mostra di Francesca Macis

Sabato 9 luglio alle ore 18.00, per il terzo anno della FOTOGRAFIA CONTEMPORANEA IN MARMILLA 2020-2022, presso la Casa Baronale in via Vittorio Emanuele in Senis (OR) sarà inaugurata la mostra “SENIS nelle fotografie di FRANCESCA MACIS”.

L’incontro con il pubblico preceduto dai saluti del sindaco di Senis Salvatore Soi, del presidente del Consorzio Due Giare Lino Zedda, del presidente dell’Associazione Su Palatu Fotografia Salvatore Ligios, del curatore Mario Saragato e della fotografa Francesca Macis, si terrà nel piazzale del caseggiato storico.

Il ciclo di eventi promosso dal Consorzio di Comuni due Giare e dall’Associazione culturale Su Palatu Fotografia prosegue a Senis con questa terza esposizione, curata da Mario Saragato, affidata a Francesca Macis, fotografa artista di Oristano.

advertisement

Scrive il curatore Mario Saragato nel testo in catalogo: «Lo sguardo fotografico contemporaneo è strutturato da vari percorsi e da varie trame. La strada che Francesca Macis intraprende attraverso la sua narrazione è composta principalmente da una dinamica temporale. La visione che emerge attraverso questi scatti nasce da un’osservazione del territorio che si sofferma, più che alle immagini intese come rappresentazione del reale, al tempo che viene scalfito. Ciò costituisce un evidente richiamo ad Andrej Tarkovskij e alla sua autobiografia “Scolpire il tempo”, dalla quale deriva questa idea di concepire l’immagine non in base al contenuto cromatico, ma bensì al contesto temporale che viene immortalato attraverso gli scatti.».

Il lavoro in esposizione sarà inoltre incluso in un volume edito dalla Soter editrice che sarà presentato al pubblico al termine del ciclo espositivo delle quattro mostre.

Il progetto generale è curato dall’Associazione Su Palatu Fotografia in collaborazione il Consorzio Due Giare, i Comuni di Baradili, Baressa, Senis, Villa Sant’Antonio, da Vigne Surrau e dalla Soter editrice.

FRANCESCA MACIS (Oristano,1996) è un’artista visiva che vive e lavora tra la Sardegna e Milano. Ha conseguito il diploma di primo livello in Arte e Media all’Accademia di Belle Arti di Sassari e frequentato il master di Fotografia all’Accademia di Brera, a Milano. Durante gli studi ha sperimenta diversi linguaggi artistici, dalla scultura alla grafica d’arte, appassionandosi in modo particolare di fotografia. La sua pratica indaga il concetto di immagine e rappresentazione, utilizzando principalmente ma non esclusivamente la fotografia e il video sfrutta lo spazio visivo per creare narrazioni, coinvolgendo lo spettatore in ri-letture originali della realtà all’insegna dell’ambiguità. Le sue opere sono state selezionate per partecipare alla 5a Biennale dei Giovani Fotografi Italiani e sono state esposte al Centro Italiano della Fotografia d’autore. I suoi lavori sono inoltre stati mostrati all’interno della tredicesima e della undicesima edizione di Centrale Festival, al MiBACT di Sassari, al Charta Festival di Roma, durante la rassegna A.Banda nello spazio MoveTheBox a Villa Verde, e all’interno delle pubblicazioni “Yogurt Magazine MOJO”, “I.D” di Fotonica e nella “Zine0: Futuro Visioni” dal Poi edita da AIK x Smargiass. Da segnalare inoltre la personale tenutasi al Museo del Banditismo di Aggius, la partecipazione alla residenza artistica The Photo Solstice #3, dove è stata affiancata da Tim Davis, e alla rassegna cinematografica CineMartis, di cui ha vinto la prima edizione.

La mostra, allestita all’aperto, potrà essere visitata a qualsiasi ora del giorno sino al 16 ottobre 2022.

Info: Consorzio Due Giare, tel. 0783-910013 / Comune di Senis, tel. 0783 969031

Su Palatu Fotografia, cell. 349 2974 462 | www.supalatu.it