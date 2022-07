Sorso Estate 2022 dà il via alla rassegna “Aspettando Calici di Stelle”

In attesa della nuova edizione di “Calici di Stelle”, uno degli appuntamenti più attesi della stagione, il programma di Sorso Estate 2022 dà il via all’ormai tradizionale rassegna “Aspettando Calici di Stelle”, con una serie di eventi, dal 7 luglio al 12 agosto, organizzati dall’Amministrazione comunale-Assessorato al Turismo e alle Attività produttive.

Si apre con “Calici in Cantina”, tre eventi per un viaggio in alcune tra le più rinomate aziende vitivinicole del territorio alla scoperta dei prodotti enogastronomici tipici con serate di degustazione nei suggestivi scenari dei vigneti che guardano al mare e ai tramonti spettacolari del Golfo dell’Asinara.

Il primo appuntamento è per sabato 9 luglio nella Cantina Nuraghe Crabioni (località Lu Crabioni), alle ore 20:00.

Venerdì 15 luglio la proposta è quella della Tenuta Asinara (località Tresmontes), alle ore 20:00.

Ultimo appuntamento, sabato 30 luglio, nella Cantina Antonio Carta (località La Tonnara), alle ore 20:00.

Aspettando Calici di Stelle propone anche la rassegna Tesori di Romangia, in collaborazione con l’associazione T@nit: venerdì 15 luglio, sabato 16 e domenica 17, l’invito è per “Sapori, Suoni e Tradizioni“, una serie di eventi enogastronomici e culturali itineranti con partenza dal Palazzo Baronale alle ore 9:30. Il programma dettagliato delle numerose iniziative sarà comunicato a breve.

Il 10 agosto, a partire dalle ore 19:00, alla Marina di Sorso, il tradizionale appuntamento con “Musica sotto le Stelle”, la serata in musica con spettacolo pirotecnico organizzato in collaborazione con l’associazione Bench Press.

Giovedì 11 agosto il concerto “Mai più Sogni Spezzati” – Artisti uniti per AIL, organizzato in collaborazione con l’Associazione Italiana contro le Leucemie, alle ore 21:30 nel Giardino del Palazzo Baronale.