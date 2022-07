Sonos de linna: a Belvì spazio a materia, anima e corpo

Sonos de linna entra nel vivo degli eventi dell’edizione 2022 che si incentra su materia, l’anima, il corpo.

Il 29 luglio, a partire dalle 19, inaugura Mustras “Eterotopia. Contro lo Spazio, Vivere”, mostra collettiva di opere che fondono arte e artigianato, visitabile tutti i pomeriggi fino al 5 agosto, dalle 17 alle 21.

L’esposizione, curata da Abbicultura e allestita da Loïc François Hamelin in collaborazione con Serena Trevisi Marceddu per Ars et inventio, sarà inaugurata dalle performance di Enrica Spada, Maria Luisa Usai, Rodolfo Sea Araya e Simona Quartucci.

Seguirà, alle 21, la presentazione del libro Sulla mia carne morbida – 21 foto-poesie di Gisella Vacca, che presenterà il suo lavoro con canti, letture e chiacchiere nella piazza centrale di Belvì, accompagnata dalla poetessa Anna Cristina Serra e da Renato Muggiri, al piano.

Sabato 30, la giornata si aprirà alle ore 10.30 con la Tavola Rotonda su Danza e arti contemporanee per la comunità, al Centro di aggregazione sociale, in cui interverranno i due direttori artistici della manifestazione, lo scultore Mariano Corda e la pedagogista, danzatrice e coreografa Enrica Spada, accompagnati dal Sindaco di Belvì Maurizio Cadau, dai docenti universitari Maria D’Ambrosio (Suor Orsola Benincasa di Napoli), Claudia Secci (Università degli Studi di Cagliari), Rodolfo Seas Araya (Università del Costa Rica), Arch. Fabrizio Felici (Abbicultura) e Ambra Floris (progettista culturale).



Sempre sabato 30, a partire dalle ore 19, andrà in scena la performance Partes extra partes, Enrica Spada e interpretata da Rodolfo Seas Araya, Simona Quartucci e Maria Luisa Usai, con musiche di Alessandro Olla e allestimento tecnico e scenico/visivo a cura di Loïc François Hamelin.

Alle 21 sarà la volta della presentazione del libro Sulle tracce di Almeida, viaggio sotto forma di romanzo in cui Ottavio Olita racconterà la figura di Almeida Garrett, personaggio poliedrico e misterioso che lasciò la sua impronta in mezza Europa, sul finire dell’Ottocento, con il valore aggiunto delle letture interpretate dall’attrice Gisella Vacca e delle musiche di Riccardo Pittau.

Domenica 31 luglio, a partire dalle 19, il paese intero sarà attraversato dalla parata finale, in cui i musicisti Luca Marcia, Riccardo Pittau e Giacomo Salis, coordinati da Alessandro Olla, animeranno le vie del paese, insieme a danzatori e attori cheaccompagneranno i testi poetici di Maria d’Ambrosio, Anna Cristina Serra, Speranza Serra e Stefania Lai, ispirati dalle opere scultoree di Francesco Amadori, Massimo Congiu, Nino Etzi, Francesco Farci, Francesco Rossi, Luca Rossi e della stessa Stefania Lai. Gli artisti, coinvolti in residenza a Belvì dal 26 da Mariano Corda, hanno lavorato sul tema dei Babballoti.

Questo infatti è il filo che lega le opere realizzate e posizionate per il paese: il tema nasce dal ricordo della filastrocca che si recita ai bambini “Babballoti, babballoti, su chi andat a su noti, su chi andat a intr’e dì, e ti fait su tiu-tì“.

Babballoti racchiude, in una sola parola, l’ambiguità degli insetti – esseri che destano curiosità, ma anche portatori di paure che si nascondono nell’incontrollabilità dei loro comportamenti, distruttori di ecosistemi e, al tempo stesso, costruttori di equilibri e elementi chiave per la sopravvivenza della natura – simbolo stesso della trasformazione, della metamorfosi, che caratterizza il contesto mondiale attuale.

Per la quarta volta, Belvì si apre all’inatteso e diventa fulcro di sperimentazione, di processi di cambiamento, spazio di creazione artistica e poetica nella comunità.

