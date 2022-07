Smart e-cup: Rstar Palermo e Delta Motors si spartiscono le vittorie

De Pasquale firma la pole e si impone in Gara 1, Lombardo fa sua Gara 2.

Varano de’ Melegari (PR) – Weekend delle prime volte e dei ritorni quello di Varano de’ Melegari, terzo atto della stagione 2022 della smart e-cup. Il tracciato parmense ha salutato il ritorno alla vittoria di Rstar Parlermo e Giuseppe de Pasquale, che dopo una straordianria pole position, si sono imposti in Gara 1 nonostante i ripetuti assalti dell’Autotorino di Gabriele Torelli. La seconda corsa ha invece portato in trionfo Angelo Lombardo che ha regalato a Delta Motors il primo storico successo nella serie 100% elettrica, dopo un incandescente duello con Francesco Savoia e la CityCar Bari. Due volte terzo il 17enne Leonardo Arduini, al volante della Crema Diesel.

Buona la progressione di Pietro Manfrin, e-deb al volante della SportMediaset che racconterà al sua elektro esperienza sul canale youtube Techdrive, capace di portare a casa ben 8 punti in campionato e sopratutto un costante miglioramento dei tempi sessione dopo sessione.

GARA 1

La prima gara del weekend ha regalato uno spettacolo intenso che si è acceso nelle fasi finali con la lotta per la vittoria che ha visto il poleman Giuseppe de Pasquale scattare ala perfezione al via e poi gestire per tutta la gara la pressione di Gabriele Torelli, diventata intensa nelle fasi finali. Il pilota di Autotorino ha cercato il varco decisivo nelle fasi finali, senza però riuscire a scardinare l’arcigna difesa del collega della Rstar. La battaglia tra i due ha permesso a Leonardo Arduini di sognare il colpaccio, con il pilota Crema Diesel che si è avvicinato in modo significativo nelle fasi finali. Il terzetto è così giunto sul traguardo in questo ordine in un’emozionante fotofinish, che ha visto le tre smart e-cup distanziate di appena quattro decimi di secondo. Grazie all’arrivo sul podio, Arduini conquista la vittoria sia nella categoria Challenger che in quella Junior.

Quarta posizione per un arcigno Filippo Bencivenni, che porta Barbuscia sul secondo gradino del podio Junior. Il pilota bolognese ha dimostrato velocità e tenacia per tutta la gara, grazie ad uno splendido duello con Angelo Lombardo, scivolato nelle retrovie a seguito di un contatto all’ultima curva. Ne ha approfittato Simone di Luca, quinto con la Mercedes-Benz Roma, mentre al sesto posto è giunto un emozionatissimo Igor Sicuro, che riscatta un inizio di stagione tribolato una stupenda seconda posizione in classifica Challenger. E’ questo il miglior risultato in carriera per il pilota di Autotorino, proveniente dal mondo dei professionisti degli esports. Marco Mosconi completa il podio Challenger con la Bonera Group e precede la ComerSud di Tomas Denis Calvagni, ottavo. Nono, ma terzo tra gli Junior, Riccardo Longo con la Paradiso Group, mentre Matteo Ciccaglioni chiude la Top10 con L’auto.

GARA 2

Lo spettacolo della griglia invertita della seconda gara non ha mancato di regalare emozioni neanche sul tracciato di Varano, con una miriade di sorpassi e colpi di scena. Ad imporsi al termine di una emozionante corsa sono stati Angelo Lombardo e Delta Motors all’over time. Il pilota messinese è stato autore di un weekend vissuto sempre ad alti livelli e ha fieramente lottato per tutta la gara con la CityCar del Campione in carica Francesco Savoia, transitato per primo sotto la bandiera a scacchi ma retrocesso in seconda posizione dalla direzione gara per un taglio di chicane. Con la posizione d’onore, il duo barese mette così una pezza su un weekend che sembrava essersi messo di traverso dopo qualifiche e Gara 1 decisamente sfortunati.

Si conferma terzo, questa volta dopo la miglior rimonta del weekend, Leonardo Arduini, che incassa così il bonus di tre punti dopo esser scattato dalla 20esima casella al via e la vittoria sia nel Trofeo Challenger che in quello Junior. Quarta posizione per Simone di Luca, deisamente costante con la sua Mercedes-Benz Roma, che ha preceduto un ottimo Gianluca Mauriello che ha regalato una straordinaria prima Top5 assoluta a TP Auto, oltre al secondo posto nel Trofeo Challenger. La rimonta di Torelli e De Pasquale dalle ultime due posizioni si è arrestata al sesto e settimo posto, appena davanti al 16enne Vittorio Milani, che si prende una P8 assoluta al suo terzo weekend di gare e sale sul secondo gradino del podio Junior e terzo del Trofeo Challenger con la sua Lodauto. Calvagni (Comer Sud) e Igor Sicuro (Autotorino) chiudono la Top10.

IL CAMPIONATO

Dopo tre appuntamenti è sempre la Autotorino di Gabriele Torelli a comandare la classifica di campionato, ma il gioco degli scarti riduce della metà il distacco della CityCar Bari di Savoia, che insegue così a 15 punti. Furiosa la lotta per la terza posizione, che vede Simone di Luca e la sua Mercedes-Benz Roma precedere prima degli scarti la Crema Diesel di Leonardo Arduini e la Delta Motors di Angelo Lombardo, tutti e tre in un fazzoletto di appena quattro punti. Il vincitore di Gara 1 De Pasquale guarda sornione la battaglia in alto e continua a recuperare il gap dal podio assoluto.

Nel Trofeo Challenger sono i giovani ad avere la meglio, con Leonardo Arduini e Crema Diesel a precedere Mattia Carlotto (Trivellato Racing) e Riccardo Longo (Paradiso Group), con i due protagonisti 2021 Marco Mosconi (Bonera Group) e Tomas Denis Calvagni (ComerSud) che inseguono un po’ più distaccati.

Il Trofeo Junior vede ancora una volta Arduini svettare, con 7 lunghezze di vantaggio su Bencivenni (Barbuscia) e poco più in là Carlotto e Longo.

La smart e-cup va ora in vacanza ma torna subito dopo il break estivo, con il quarto appuntamento in programma sullo storico tracciato di Imola il 3 e 4 settembre prossimi.