Skill4life(R)evolution presenta gli spettacoli di musiche e parole

“…insieme a Marco abbiamo costruito lo spettacolo organizzando l’ordine dei brani e selezionato le parti dei racconti che volevamo leggere dal vivo. Sperando soprattutto di fare qualcosa che sarebbe piaciuto alla Deledda: non parlare di lei o ragionare a voce alta sulla sua letteratura, ma far vivere le sue storie e i suoi personaggi una volta di più. Rendere onore alla sua opera semplicemente facendola ascoltare.” Mario Congiu

“Nei lunghi mesi che abbiamo vissuto chiusi in casa, dopo più di dieci anni a correre su e giù per l’Italia, io e Mario ci siamo messi a studiare ognuno per conto suo. Né concerti sui balconi, né concerti online, tanto silenzio. Abbiamo fatto percorsi paralleli e che fossero paralleli lo abbiamo scoperto dopo.” Marco Peroni

Tre le date a calendario per questo ricco weekend:

Venerdì 15 luglio a Cagliari, all’Orto botanico, ore 19.30, in collaborazione con Hortus Botanicus Kalaritanus e preceduto da una visita guidata dell’orto dalle 17:30 fino alle 19:30. La visita, guidata da un esperto naturalista, sarà dedicata alla storia degli orti botanici e alle collezioni provenienti da tutto il mondo e conservate presso la meravigliosa struttura allocata nella valle di Palabanda. L’esplorazione di questo sito ricco di storia e cultura condurrà i partecipanti alla scoperta dell’orto dei semplici, del palmeto, delle collezioni di piante tropicali e succulente e delle roccaglie della biodiversità della Sardegna.

Sabato 16 luglio a Samassi, Casa Pittau, via Cagliari 15, ore 19:30, in collaborazione con Associazione Casa Pittau e Pro Loco di Samassi. Lo spettacolo sarà preceduto dal laboratorio “Il senso del cibo” ispirato agli scritti di Grazia Deledda; partendo dall’analisi della materia prima per eccellenza, la farina, e dei prodotti di stagione, si affronterà il tema dell’anarchia produttiva e della degenerazione qualitativa di ciò che mangiamo abitualmente. Il laboratorio previsto per le ore 17:30 sarà guidato dagli esperti dell’Azienda Agricola Ecosostenibile Sa Laurera che condurranno i partecipanti alla scoperta dei sapori d’un tempo a km0. Ingresso gratuito con prenotazione a partire dal 5 luglio su eventbrite: http://tinyurl.com/GRAZIA- LeVociDelTempo-SAMASSI

Domenica 17 luglio a Santulussurgiu, Giardini Pubblici, ore 20:00 in collaborazione con la Pro Loco e il Centro Culturale UNLA. Ingresso gratuito.

In contemporanea proseguono le attività del programma estivo di Skill4life(R)evolution: con il percorso MYFACE-MYFOOD fino al 22 luglio, 4 incontri concentrati in 3 giornate e destinati a 16 ragazzi e ragazze adolescenti che attraversano una fase della vita particolarmente delicata nel rapporto con il cibo; e con il CAMPO ESTIVO PER ADOLESCENTI – 19-21-26-28-29 LUGLIO, un percorso formativo gratuito per adolescenti dedicato agli sport cinofili organizzato in collaborazione con la scuola cinofila GSC- CUD Cagliari che inizierà martedì 19 luglio. 5 lezioni gratuite riservate a 10 adolescenti tra gli 11 e i 17 anni, che potranno scegliere di partecipare alle attività in compagnia del proprio cane o da soli. Guidati da istruttori qualificati, scopriranno le fondamenta dei principali sport cinofili, le loro regole, l’insegnamento teorico e pratico dei vari esercizi, il ruolo fondamentale del gioco e del rapporto sociale fino a poter partecipare a piccole gare in prima persona.