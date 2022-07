SKILL4LIFE(R)EVOLUTION: eventi del weekend tra Cagliari e Samassi

WEEKEND ALL’INSEGNA DI MUSICA E PAROLE: IL 15, 16 E 17 LUGLIO A CAGLIARI, SAMASSI E SANTULUSSURGIU SKILL4LIFE(R)EVOLUTION PRESENTA “GRAZIA, RACCONTI DI GRAZIA DELEDDA IN CONCERTO”, DI E CON MARIO CONGIU E MARCO PERONI, COMPAGNIA LE VOCI DEL TEMPO. E FINO A FINE MESE PROSEGUONO I PERCORSI SULL’EDUCAZIONE ALIMENTARE DI MYFACE-MYFOOD E I CAMPI ESTIVI DEDICATI AGLI SPORT CINOFILI.

Cagliari, 11 luglio 2022 – Proseguono con le attività di questa calda estate 2022 i percorsi culturali di Skill4life(R)evolution, progetto sostenuto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri a valere sul Fondo politiche della famiglia, che ha come obiettivo quello di rafforzare il recupero degli apprendimenti e della socialità dei minori attraverso lo sviluppo delle life skills (emotive, relazionali e cognitive) con metodologie e approcci quali la nature therapy e l’outdoor education. Questo weekend focus sullo spettacolo “Grazia, racconti di Grazia Deledda in concerto” con tre date a calendario, venerdì a Cagliari – sabato a Samassi – domenica a Santulussurgiu – per questo appuntamento a ingresso gratuito con la compagnia Le Voci del Tempo.

Intenzionalmente libero da ogni riferimento possibile all’attualità, “GRAZIA” è un sorprendente viaggio musicale nella letteratura di Grazia Deledda, prima donna italiana a ricevere il Premio Nobel nel 1926. Vita, morte, amore, odio, natura, magia, miseria, ricchezza, destino si avvicendano nei racconti selezionati da Le Voci del Tempo, che li ripropongono in un intenso incedere di musica e parole a cura del musicista e cantante torinese Mario Congiu e dello scrittore e performer eporediese Marco Peroni.

“…insieme a Marco abbiamo costruito lo spettacolo organizzando l’ordine dei brani e selezionato le parti dei racconti che volevamo leggere dal vivo. Sperando soprattutto di fare qualcosa che sarebbe piaciuto alla Deledda: non parlare di lei o ragionare a voce alta sulla sua letteratura, ma far vivere le sue storie e i suoi personaggi una volta di più. Rendere onore alla sua opera semplicemente facendola ascoltare” – Mario Congiu.

“Nei lunghi mesi che abbiamo vissuto chiusi in casa, dopo più di dieci anni a correre su e giù per l’Italia, io e Mario ci siamo messi a studiare ognuno per conto suo. Né concerti sui balconi, né concerti online, tanto silenzio. Abbiamo fatto percorsi paralleli e che fossero paralleli lo abbiamo scoperto dopo” – Marco Peroni.

Tre le date a calendario per questo ricco weekend

Venerdì 15 luglio a Cagliari, all’Orto botanico, ore 19.30 , in collaborazione con Hortus Botanicus Kalaritanus e preceduto da una visita guidata dell’orto dalle 17:30 fino alle 19:30. La visita, guidata da un esperto naturalista, sarà dedicata alla storia degli orti botanici e alle collezioni provenienti da tutto il mondo e conservate presso la meravigliosa struttura allocata nella valle di Palabanda. L’esplorazione di questo sito ricco di storia e cultura condurrà i partecipanti alla scoperta dell’orto dei semplici, del palmeto, delle collezioni di piante tropicali e succulente e delle roccaglie della biodiversità della Sardegna. Ingresso gratuito con prenotazione a partire dal 5 luglio su eventbrite: http://tinyurl.com/GRAZIA-LeVociDelTempo-CAGLIARI Sabato 16 luglio a Samassi, Casa Pittau, via Cagliari 15, ore 19:30 , in collaborazione con Associazione Casa Pittau e Pro Loco di Samassi. Lo spettacolo sarà preceduto dal laboratorio “Il senso del cibo” ispirato agli scritti di Grazia Deledda; partendo dall’analisi della materia prima per eccellenza, la farina, e dei prodotti di stagione, si affronterà il tema dell’anarchia produttiva e della degenerazione qualitativa di ciò che mangiamo abitualmente. Il laboratorio previsto per le ore 17:30 sarà guidato dagli esperti dell’Azienda Agricola Ecosostenibile Sa Laurera che condurranno i partecipanti alla scoperta dei sapori d’un tempo a km0. Ingresso gratuito con prenotazione a partire dal 5 luglio su eventbrite: http://tinyurl.com/GRAZIA-LeVociDelTempo-SAMASSI Domenica 17 luglio a Santulussurgiu, Giardini Pubblici, ore 20:00 in collaborazione con la Pro Loco e il Centro Culturale UNLA. Ingresso gratuito.

In contemporanea proseguono le attività del programma estivo di Skill4life(R)evolution: con il percorso MYFACE-MYFOOD fino al 22 luglio, 4 incontri concentrati in 3 giornate e destinati a 16 ragazzi e ragazze adolescenti che attraversano una fase della vita particolarmente delicata nel rapporto con il cibo; e con il CAMPO ESTIVO PER ADOLESCENTI – 19-21-26-28-29 LUGLIO, un percorso formativo gratuito per adolescenti dedicato agli sport cinofili organizzato in collaborazione con la scuola cinofila GSC- CUD Cagliari che inizierà martedì 19 luglio. 5 lezioni gratuite riservate a 10 adolescenti tra gli 11 e i 17 anni, che potranno scegliere di partecipare alle attività in compagnia del proprio cane o da soli. Guidati da istruttori qualificati, scopriranno le fondamenta dei principali sport cinofili, le loro regole, l’insegnamento teorico e pratico dei vari esercizi, il ruolo fondamentale del gioco e del rapporto sociale fino a poter partecipare a piccole gare in prima persona.