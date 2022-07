Sestu: Festival “Bastoni e Burattini”, XVIII edizione

Sestu: XVIII edizione del Festival “Bastoni e Burattini”

Domani a Sestu alle 19 a Casa Ofelia con Le Compagnie del Cocomero nello spettacolo di burattini, pupazzi, mimo e musica “Con Curiosa si può far..”, mentre l’attrice Rosetta Martellini è di scena alle 18.30 e alle 20 con il suo Jukebox di poesia, per quattro spettatori alla volta.

Prosegue a Sestu la diciottesima edizione del Festival di teatro di figura Bastoni e Burattini. Domani (domenica 3 luglio) a Casa Ofelia alle 19 spazio ai padroni di casa Le Compagnie del Cocomero nello spettacolo di burattini, pupazzi, mimo e musica “Con Curiosa si può far..”. Sul palcoscenico Selene Manca conduce lo spettatore in un percorso fantastico/libero nelle “stanze di un immaginario”, fatto di oggetti e di cose che ci raccontano se solo noi siamo disposti ad ascoltare.

Non solo teatro di figura nella terza serata del festival. Alle 18.30 e alle 20 fa ritorno l’attrice Rosetta Martellini col suo Jukebox di poesia: poesie a richiesta per pochi spettatori alla volta – al massimo quattro- tra circa cinquecento componimenti.

L’indomani (lunedì 4 luglio) ci trasferisce in piazza Gandhi. Qui di scena Lisa Ben Ci Venni nello spettacolo per uno spettatore alla volta “Pulcinellambe”, mentre martedì (5 luglio) riflettori puntati su Sara Goldoni del Teatrino dello Sguardo, con i burattini e pupazzi de “Il cagnolino và a nozze”. Lo spettacolo è ispirato ad una fiaba popolare, di tradizione orale, raccontata dalla nonna della burattinaia, Ornella, nata a Reggio Emilia.

advertisement

Oltre agli spettacoli, da lunedì 4 a giovedì 7 luglio, sono in programma nelle piazze di Sestu i laboratori gratuiti “Costruisci e porta a casa” a cura di Lisa Ben Ci Venni e Sara Goldoni, per utilizzare in modo originale i materiali lasciandosi guidare dalla fantasia.

Bastoni e Burattini prosegue fino al 10 luglio tra Casa Ofelia, piazza Gandhi e piazza Legalità. Ingresso agli spettacvoli € 4,00. Info e prenotazioni 070/262432 – Pagina Facebook: Le Compagnie del Cocomero

Il 18° Festival “Bastoni e Burattini” è organizzato da Le Compagnie del Cocomero con la direzione artistica di Rahul Bernardelli e il coordinamento di Monica Pistidda, in collaborazione con il Crogiuolo, in coproduzione con Teatro La Maschera e con Botti du Schoggiu.

Il festival ha il patrocinio e il sostegno del MiC / Ministero della Cultura e dell’Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport della Regione Autonoma della Sardegna e del Comune di Sestu.