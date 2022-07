Servizio coordinato per il contrasto dello sfruttamento lavorativo e delle violazioni igienico-sanitarie nei locali notturni fascia costiera quartese

Stanotte alle ore 02.00 a Quartu Sant’Elena i carabinieri della locale Stazione e della Sezione Radiomobile, in collaborazione con personale delle Stazioni di Maracalagonis, Selargius, Sinnai, del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro e del NAS di Cagliari, nonché col concorso della polizia municipale di Quartu, nel contesto di un servizio coordinato svolto sul territorio, specie costiero, della Compagnia, finalizzato al contrasto dello sfruttamento lavorativo e delle violazioni igienico-sanitarie nei locali notturni della fascia litoranea quartese, hanno sanzionato amministrativamente la titolare di un noto ristorante per un totale di euro 3.000,00 (tremila) per difformità igienico-sanitarie legate alla gestione degli alimenti.

Nell’ambito del medesimo servizio sono stati controllati 4 bar della costa che dispensano alimenti dove non sono state riscontrate, al momento, violazioni di alcun genere. Nel corso della nottata sono stati fermati e controllati • 29 veicoli e 53 persone nonché 13 soggetti sottoposti in ambito domestico a regimi alternativi alla detenzione (semilibertà, detenzione domiciliare, affidamento in prova ai servizi sociali etc.).