Sedilo: stasera 6 e domani 7 luglio si ripete l’antica tradizione dell’Ardia

Da parecchi anni assisto e documento l’Ardia, una delle manifestazioni più sentite in Sardegna, che si corre a Sedilo il 6 e 7 Luglio. Come ogni anno, escludendo il periodo della pandemia, si ripete l’antica tradizione che ricorda la battaglia di Ponte Milvio tra Costantino e Massenzio. Dopo le fucilate a salve sparate dai fucilieri l’ardia può iniziare. Da quel momento tutti gli occhi dei presenti osservano attentamente la Prima Pandela che deciderà da un momento all’altro di iniziare la corsa sfrenata dalla ripida discesa di Su Frontigheddu, per arrivare alla chiesa del santuario, passando attraverso il pericolosissimo passaggio dell’arco, seguito subito dalla Seconda e Terza Pandela. Questi cavalieri si identificano nell’esercito di Costantino assieme alle tre scorte che hanno il compito di tenere a bada i 100 cavalieri che rappresentano invece i pagani guidati da Massenzio. Vengono effettuati attorno alla chiesa dei giri in un numero solitamente di 5 e 7 o 9, comunque sempre dispari. Il capo corsa sceglie il momento più adatto per la partenza e fatto cenno alle altre due pandele, inizia la folle discesa che si conclude a Sa Muredda, dove si ripetono i giri in senso orario e antiorario, ripartendo nuovamente con una corsa sfrenata verso la Chiesa, concludendo l’Ardia.

Le pandelas partecipano alla Messa di ringraziamento assieme a tutti i fedeli e al termine rientrano in Paese, annunciati da tutti i fucilieri, venendo accolti come degli eroi. L’ardia è una manifestazione che coinvolge non solo i Sedilesi, ma tutto il numerosissimo pubblico che rimane per delle ore sotto il sole, aspettando di viverla intensamente. E’ una prova di fede, coraggio, dove lo spettatore si emoziona, come i partecipanti e percepisce le difficoltà di chi contribuisce affinché tutto si svolga senza incidenti. Chi la vive una volta sicuramente si arricchirà di una bellissima esperienza e sarà coinvolto in una delle manifestazioni più autentiche e genuine della Sardegna, esperienza che vorrà sicuramente ripetere.

Questo il programma:



6 LUGLIO

Ore 06.00 e successivamente ogni ora: SS. Messe nel Santuario

Ore 07:30 e 09.30: Santa Messa in parrocchia

Ore 11.00: Santa Messa solenne nel Santuario presieduta dal Vescovo di Faenza-Modigliana Mons. Mario Toso. La celebrazione sarà trasmessa in diretta da Sardegna Live

Ore 16.00, 17.00 e 18.00: Santa Messa nel Santuario

Ore 18.00: in Piazza San Giovanni, consegna de Sas Pandelas

Ore 18.30: presso il Santuario di San Costantino, Ardia accompagnata dai fucilieri di Sedilo e dalla banda musicale di Monastir. L’evento sarà trasmesso in diretta su Sardegna Live a partire dalle 18:00

Ore 22.30: Concerto degli “Istentales”

7 LUGLIO

Ore 06.00, 06.45 e 07.30: SS. Messe nel Santuario

Ore 06.30 – 11.30: SS. Messe in parrocchia

Ore 07.30: In Piazza San Giovanni, consegna de Sas Pandelas

Ore 08.00: Presso il Santuario di San Costantino, Ardia accompagnata dai fucilieri di Sedilo e dalla banda musicale di Ales.

Ore 18.30: Vespri solenni e processione di San Costantino accompagnata dall’associazione musicale Launeddas del Sinis

Ore 22.30: concerto del rapper e produttore Mr Rain con special guest Sina.

Michele Vacca