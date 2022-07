SarrochArt 2022 – Festival delle Arti Visive

SarrochArt 2022 – Festival delle Arti Visive – Sarroch ancora protagonista degli eventi culturali isolani con la prima edizione di “SarrochArt 2022 – Festival delle Arti Visive”, promossa dal Comune, con il sostegno della Fondazione di Sardegna e della RAS – Assessorato P.I. BB. CC. e organizzato dall’Associazione Enti Locali per le Attività Culturali e di Spettacolo.

SarrochArt 2022 – Festival delle Arti Visive – Mercoledì 13 luglio torna l’appuntamento settimanale con le proiezioni cinematografiche, precedute dall’incontro con gli attori e registi. In questo caso alle 20.30 spazio al dialogo con il co-sceneggiatore Stefano Deffenu, e a seguire, alle 21.30 sarà la volta della visione del film “I Giganti” (2021) diretto da Bonifacio Angius, che racconta la storia di un gruppo di vecchi amici, che decidono di rivedersi e riunirsi in una casa isolata, sita in una vallata remota della Sardegna. Sconfitti dalla loro stessa vita, questi uomini viaggiano tra i ricordi e si rifugiano nel passato, mentre il presente non ha per loro nessuna alternativa, nessuna strada da percorrere.

Per quanto riguarda i concerti a Villa Siotto, sabato 16 luglio alle 22, Flavio Soriga & Renzo Cugis saranno impegnati con lo spettacolo “Sardi della Pianura”, composto da brevi racconti letti e declamati, di antiche canzoni esotiche e ballate rock in sardo contemporaneo, di luoghi comuni rivisitati e rap improvvisati. La performance parla del Campidano e della Sardegna, oltre che del vivere e dello scrivere, del viaggiare e del tornare.

Attraverso questa iniziativa, gli organizzatori mirano a valorizzare la cultura a tutto tondo, come leva capace di far ripartire la socialità, coinvolgendo tutti i cittadini in un cartellone ricco di eventi di pregio.

advertisement

DICHIARAZIONI. Il bilancio, secondo l’assessora comunale alla cultura Rebecca Scano, è sinora positivo. «Il nostro auspicio – afferma – è quello di avvicinare i giovani alla cultura. La scelta di due location diverse, per la proiezione dei film previsti in cartellone, intende dare visibilità alle bellezze del territorio e far conoscere meglio il nostro paese».

PROGRAMMA RASSEGNA CINEMATOGRAFICA

Mercoledì13 luglio 2022

Piazza Funtana Manna

ore 20:30

Incontro e dialogo con l’attore e co-sceneggiatore Stefano Deffenu

Modera Ivan Murgana

ore 21:30

Proiezione del film “I Giganti”

Mercoledì 20 luglio 2022

Parco Urbano Porto Columbu

ore 20:30

Incontro e dialogo con il regista Stefano Cau e l’attrice Rossella Faa

Modera Elio Turno Arthemalle

ore 21:30

Proiezione del film “Badabò”

Mercoledì 27 luglio 2022

Piazza Funtana Manna

ore 20:30

Incontro e dialogo con il regista Matteo Fresi

Modera Ivan Murgana

ore 21:30

Proiezione del film “Il muto di Gallura”

PROGRAMMA CONCERTI A VILLA SIOTTO

Sabato 16 luglio 2022

ore 22:00

Flavio Soriga & Renzo Cugis in Sardi della Pianura

Sabato 30 luglio 2022

ore 22:00

Il Klan

PROGRAMMA LABORATORI

(Per info sarrochart2022@gmail.com)

14 luglio 2022

Diapason Music School – dalle ore 16:00 alle ore 20:00

“Nam June Paik – Wall&Robot TV”

Laboratori didattici a cura di Academia Terra

Dedicato a bambini e bambine di età compresa tra 4 – 6 anni

Dal 22 giugno al 29 luglio (mercoledì e venerdì)

Diapason Music School – dalle 18:30 alle 20:00

Laboratorio di recitazione “Nei panni degli altri”

a cura dell’Associazione Culturale Genn’i Auri

Dedicato a bambini e bambine di età compresa tra 11 – 13 anni